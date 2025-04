⁠La espectacular temporada capicúa del Barça

La temporada 2024-25 del FC Barcelona pasará a la historia no solo si es capaz de levantar el título de Liga a final de año (y quien sabe si hasta el triplete), sino porque ha estado llena de momentos arrolladores por parte de los pupilos de Hansi Flick, aunque durante una parte de ésta, las dudas se subieran también al barco de los sueños y las ilusiones culés. No es común que una campaña de Liga pueda resumirse con una estructura tan exacta como la que está firmando el FC Barcelona este año.

En las primeras 12 jornadas, el Barça consiguió 33 puntos de 36 posibles. Después, entre la jornada 13 y la 20, el equipo se cayó de manera incomprensible y apenas sumó 6 de 24. Y con el 2025, llegó de nuevo un cambio de rumbo del equipo liderado por Hansi Flick, firmando 31 de los últimos 33 puntos en juego y convirtiéndose nuevamentg en ese equipo temible que dominó el campeonato liguero a principios de campaña.

De esta manera el conjunto azulgrana es líder en solitario, con cuatro de ventaja sobre su inmediato rival, el Real Madrid, y lo tiene todo a favor para ser el próximo campeón de Liga. Según las apuestas de Betfair, la probabilidad implícita de que el equipo de Can Barça resulte ganador es del 83,33%, la más alta de todos los candidatos en el campeonato.

El inicio de una temporada que parecía de ensueño

El comienzo fue el que cualquier entrenador firmaría. En las primeras doce jornadas del campeonato, el Barcelona se mostró sólido y efectivo, basando su fútbol en la presión alta y en un juego fugaz que mezclaba la posesión que tanto caracteriza al Barcelona con las transiciones rápidas. El equipo conseguía cerrar partidos sin complicaciones y la portería, objeto de debate por la titularidad de Iñaki Peña o Wojciech Szczesny, fue un cerrojo.

Osasuna - FC Barcelona | El gol de Lamine Yamal

Además, la plantilla, repleta de jóvenes talentos como Fermín o Pedri, dieron un paso adelante y se unieron a la perfección a los veteranos, como Raphinha o Robert Lewandowski. De este modo, el Barça de Hansi Flick logró firmar un arranque que sorprendió a propios y extraños y alcanzó los 33 puntos de 36 posibles, con solo una derrota ante el Club Atlético Osasuna en su visita a El Sadar.

Una inesperada caída libre

Pero tras este arranque, el equipo culé se cayó y entre la jornada 13 y la 20 los culés pasaron de líderes absolutos a ser, de nuevo, ese equipo dubitativo y con fantasmas que la temporada pasada no había sido capaz de estar a la altura del Real Madrid en Liga, consiguiendo solamente 6 puntos de 24 posibles. En esos ocho partidos, el Barça solo fue capaz de llevarse la victoria en uno, tras ganar por cinco goles a uno al Mallorca.

El resto de jornadas dejaron un saldo inquietante, con cuatro derrotas y tres empates. Se le escaparon los tres puntos frente a la Real Sociedad, Las Palmas, Leganés y Atlético de Madrid, y apenas pudo rescatar un punto frente al Celta, Real Betis y Getafe. Esta mala combinación de resultados supuso un puto de inflexión para los culés, que en gran parte de los partidos perdieron la cohesión en su juego y cometieron errores de bulto que le costaron los puntos.

La reconstrucción que acerca el título a Barcelona

Sin embargo, pese a que muchos esperaban que el equipo entrase de nuevo en una espiral de incertidumbre y críticas, no hubo una gran crisis a nivel interno en el club. Esta vez el FC Barcelona no optó por cambiar todo su planteamiento y sus intenciones, sino que Hansi Flick optó por la reorganización desde dentro y en silencio. El alemán ajustó algunas de sus piezas sobre el césped y los resultados le dieron la razón. Poco a poco, el equipo recuperó la buena sintonía, logrando sumar, desde la jornada 21, 31 de 33 puntos. La única vez que no ganó fue ante el Real Betis, en un empate muy trabajado entre ambos conjuntos.

El centrocampista neerlandés del FC Barcelona, Frenkie de Jong (c), con el balón ante el centrocampista del Betis, Sergi Altimira, durante el encuentro correspondiente a la jornada 30 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado FC Barcelona y Betis en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Barcelona. EFE / Alejandro García.. (Barcelona) (Betis) / Alejandro Garcia / EFE

El resto, todo victorias que acercan al equipo al título. Ahora, a falta de siete jornadas para que concluya el campeonato, el Barcelona lidera LaLiga en solitario y trata de distanciarse de sus perseguidores, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los rojiblancos tratan de enganchase como pueden al campeonato, mientras los madridistas siguen intentando pelear por el título, sabiendo que para ello, no pueden fallar en ninguno de sus encuentros, incluido el clásico del 11 de mayo en Montjuic, en el que solo les vale la victoria.