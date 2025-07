El espectacular legado que deja Modric en el Real Madrid

Luka Modric se va siendo leyenda del Real Madrid. Tras la derrota en las 'semis' del Mundial de Clubes, el mediocampista pone punto y final a su etapa como jugador madridista. Su trayectoria ha sido impecable, pese a vivir una despedida más que dura. El conjunto merengue fue vapuleado ante el PSG en un partido que terminó por 4 goles a 0, en un encuentro en el que Modric no pudo brillar.

De esta manera, el jugador croata dice 'adiós' al club blanco con unas cifras para el recuerdo. Modric se despide tras 597 partidos y 28 títulos en su palmarés, convirtiéndose en el jugador con más títulos de la historia del club.

En los medios oficiales del equipo, Modric ha mandado un mensaje a la que ha sido su afición hasta ahora: "Es difícil de decir, pero son emociones encontradas. Ha terminado una etapa inolvidable, gloriosa y ganadora. Lo que he vivido me da más alegría. Recordar todo lo que he conseguido aquí es para estar muy alegre, aunque se termine".

Añadió que su relación con Florentino ha sido buena desde un inicio, pese a no lograr la renovación este último año: "El presidente ha sido muy importante para mí, primero porque me trajo aquí. Desde aquel momento siempre me ha mostrado un cariño especial, siempre me ha tratado muy bien. Ahora puedo decirlo: me ha tratado diferente, me tenía un cariño muy especial".

Todo apunta a que Luka Modric iniciará una nueva aventura como jugador libre en el AC Milan.