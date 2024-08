El espectacular dato que convierte al Real Madrid… ¿en equipo invencible?

El Real Madrid es el gran favorito para levantar de nuevo el título de Liga. Así lo explican también las apuestas de Betfair que colocan a los de Carlo Ancelotti en la ‘pole

position’ por delante del FC Barcelona y del Atlético de Madrid. La probabilidad implícita de que lo consigan alcanza un 71.42%.

Los blancos lideran los pronósticos y también se imponen en valor de mercado a sus perseguidores. Tal y como refleja el portal Transfermarkt el valor alcanza los 1.350 millones de euros, una cifra a la que nadie se acerca. El Barça roza los 1.000, su valor es de 941, y en tercer lugar encontramos al renovado Atlético de Madrid con 565. Por contextualizarlo, la plantilla merengue vale 400 millones más que la de los culés y 700 más que la de los colchoneros. Un equipo llamado a pelear por todo que podría alcanzar este curso el septete.

Una plantilla de ensueño

Después de dos veranos inciertos donde el culebrón Mbappé no llegó a buen puerto, el Real Madrid afronta la 2024-25 con una de las mejores plantillas de su historia. Endrick y el propio Mbappé han apuntado una delantera de la que ya no formará parte Joselu Mato. El canterano madridista decidió marcharse, al igual que Nacho Fernández, a Arabia. El único lunar será el pivote. Tras la sorprendente retirada de Kroos, está por ver quién hará de brújula en el centro del campo. Tchouaméni no convence y Modric deja dudas a nivel físico.

Mbappé, Bellingham y Vinicius, los más valiosos

Sea como fuere, el Madrid asusta. 1.350 millones de euros repartidos en 23 jugadores. Entre ellos un Nico Paz que tiene muchas papeletas para abandonar el club en los próximo días. Tres jugadores blancos aparecen en una primera posición compartida: Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Jr. Entre los tres, 540 millones de euros, más de un tercio del valor total de toda la plantilla. Siete jugadores tienen, al menos, un valor de mercado de 100 millones de euros. Por detrás del tridente de ataque aparece un Federico Valverde que alcanzó recientemente los 120 millones, 10 más que Rodrygo Goes. Con 100 encontramos a dos futbolistas, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga. Dos de las perlas de la plantilla del Real Madrid, Endrick y Arda Güler, superan ya la barrera de los 40 millones pese a su juventud. El brasileño es el octavo más valioso de toda la plantilla, 60 millones, mientras que el turco está un peldaño por debajo con 45.

Llama poderosamente la atención dos casos muy particulares. Dani Carvajal apenas ‘vale’ 12 millones de euros, pero cabe destacar que este ranking aparte de atender a criterios futbolísticos atiende también a la edad. El lateral diestro ha cuajado una de las mejores campañas de su carrera deportiva y es, merecidamente, uno de los grandes candidatos al Balón de Oro donde Vinicius y Bellingham parten con ventaja. El valor de Luka Modric es de 10 millones. A sus 38 años, y tras una renovación anual hasta el próximo 30 de junio, su papel en el once inicial está por ver. Carletto no lo ve como ‘5’, y lo cierto es que la figura de Kroos es insustituible. Su palmarés asusta y el croata asumirá el rol del curso pasado. Cierran el ranking dos jugadores que no han tenido demasiado protagonismo, Lucas Vázquez (4 millones) y Jesús Vallejo (1 millón).

La llegada de Dani Olmo incrementa el valor culé

El FC Barcelona tenía un objetivo prioritario esta temporada, el fichaje de Nico Williams. Sin embargo, el habilidoso extremo del Athletic Club continuará, al menos un curso más, en San Mamés y en Can Barça se pusieron manos a la obra para aumentar la competencia en ataque. El elegido fue un Dani Olmo, 60 millones de euros de valor de mercado, que fue uno de los jugadores más destacados en la pasada Eurocopa. El internacional con España es el sexto más valioso de la plantilla en un ranking donde el primer lugar lo acapara Lamine Yamal, 120 millones. Gavi (90) y Pedri (80) cierran el pódium en una plantilla que tan solo cuenta con un jugador que alcance los 100 millones. Pese a ello, y respecto al curso pasado, la plantilla blaugrana ha crecido un 5.6%, pasando de 890 millones de euros a 941.

El Atleti, un crecimiento exponencial

El mercado de fichajes del Atlético de Madrid ha ilusionado a la parroquia colchonera. En ataque salieron Álvaro Morata y Memphis Depay y a cambio han llegado Julián Álvarez y Alexander Sörloth. Dos incorporaciones de renombre junto a la de Conor Gallagher y la de Robin Le Normand que han aumentado la competencia y el rendimiento de una plantilla que aspira a más esta temporada. Tanto es así que si lo comparamos con el curso pasado ha crecido un 24.5%, pasando a un valor de mercado de 565 millones de euros. Julián Álvarez, 90 millones, es el futbolista más valioso. En el argentino hay puestas muchas esperanzas.