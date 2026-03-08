El Espanyol puede ver la luz al final del túnel

El Espanyol se asoma al partido de este lunes ante el Real Oviedo con una urgencia evidente: volver a ganar 77 días después. La última victoria blanquiazul llegó el 22 de diciembre, en San Mamés ante el Athletic (1-2), y desde entonces el equipo de Manolo González no ha sido capaz de reencontrarse con el triunfo en Liga. La visita del colista, un Oviedo que cierra la tabla con 17 puntos tras 26 jornadas, aparece ahora como una oportunidad inmejorable para cortar la hemorragia y reengancharse a la pelea europea.

Manolo González, entrenador del Espanyol / EUROPA PRESS

El atasco perico ha sido tan prolongado como doloroso. En este 2026, el Espanyol ha enlazado seis derrotas y tres empates: cayó ante Barcelona, Girona, Valencia, Alavés, Villarreal y Atlético de Madrid, y solo pudo rascar un punto frente a Levante, Celta y Elche. La racha ha frenado en seco a un equipo que había cerrado 2025 lanzado y que, pese al bajón, todavía se mantiene relativamente cerca de la zona noble. Ahora, en el RCDE Stadium, el vestuario se aferra a la idea de que una victoria puede cambiar el rumbo.

Desde el propio club, además, el mensaje ha sido claro. Manolo González pidió calma en plena mala racha y dejó una frase que resume el sentir del vestuario: “No por pegarle fuego a todo esto va a cambiar”. El técnico insistió en que la reacción pasa por mantener la cabeza fría y corregir detalles, no por caer en el dramatismo. Así, el lunes, ante un rival hundido en la clasificación y con la presión al máximo, el Espanyol buscará por fin una victoria que se resiste demasiado.