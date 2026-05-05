El español más prolífico de LaLiga en la última década
Iago Aspas sigue ampliando una leyenda que ya es imposible de discutir. Desde que debutó en LaLiga en la temporada 2012/13, el delantero del RC Celta se ha convertido en el jugador español con más goles en la competición en ese periodo: 171 tantos. Una cifra que no solo habla de talento, sino de longevidad, regularidad y peso competitivo año tras año.
El dato llega, además, en un momento especialmente simbólico: Aspas acaba de alcanzar los 400 partidos en Primera con el Celta, un hito que refuerza su condición de emblema en Balaídos. Y lo celebró como mejor sabe, marcando en un triunfo clave del equipo para cortar una mala racha y mantener viva la pelea por objetivos ambiciosos en el tramo final del curso.
A sus 38 años, Aspas ya no necesita presentaciones: su carrera se explica por la capacidad de aparecer en el instante justo, por su lectura para moverse entre líneas y por una relación con el gol que ha sobrevivido a cambios de entrenadores, plantillas y contextos. Incluso desde el propio vestuario y el banquillo se asume una realidad inevitable: el Celta disfruta de un futbolista irrepetible… pero también sabe que su final está más cerca que lejos, y que tocará prepararse para el día después.
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