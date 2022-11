España suma el 24º

Augusto Fernández, 24º campeón del mundo para España con su título de Moto2

Augusto Fernández se ha convertido en el vigésimo cuarto campeón del mundo del motociclismo español tras dar a España el quincuagésimo séptimo título mundial, gracias a su segunda posición en el GP de la Comunidad Valenciana disputado en el Ricardo Tormo de Cheste.

El mallorquín quiso "agradecer a mi entorno, a mi equipo, a mi familia y, por supuesto, a la afición. No me lo creo aún. Tengo que asimilar todo esto poco a poco. He intentado ganar para cerrarlo de la mejor forma, pero Pedro estaba muy fuerte aquí y no quería tirarlo todo por la borda.

The main character of a memorable season! 🤩



Here is how @Afernandez37 wrestled his way to the #Moto2 World title 💪#FastAF 🐰 pic.twitter.com/urNGpoO9Um