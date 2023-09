España pierde el primer lugar del ránking FIBA

La prematura eliminación en el reciente Mundial permite a los Estados Unidos recuperar la primera plaza Alemania asciende al tercer puesto tras su conquista del título mientras Letonia asciende... ¡22 posiciones!

España pierde el primer puesto del ránking por países de la FIBA superada por Estados Unidos, en una clasificación donde Alemania asciende a la tercera plaza después de conquistar en Manila el título mundial.

Estados Unidos recupera la 'pole position' en la tabla con 786,6 puntos después de beneficiarse de su consistencia en los torneos más importantes durante los últimos tres veranos. El cuarto lugar en la Copa Mundial de Baloncesto FIBA, unido al título olímpico en Tokio en 2021 y también al bronce en la FIBA AmeriCup 2022 permite al seleccionado norteamericano recuperar el número 1.

La 'familia' que dirige Sergio Scariolo, a pesar de caer en la segunda fase de grupos, mantiene la segunda posición con un total de 778,2 puntos.

