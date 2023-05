Emery se sienta en la mesa de Guardiola y Arteta

El técnico del Villa promedia 1.96 puntos por partido en la Premier League esta temporada Tan solo Pep Guardiola (2.41) y Mikel Arteta (2.31) lo han hecho mejor

El técnico del Aston Villa, Unai Emery, ha caído de pie en Birmingham. Tras llegar a mitad de temporada procedente del Villarreal, ha tomado los mandos de un equipo que sigue apuntando a Europa.

El vasco, que ya tuvo una (mala) experiencia en la Premier League con el Arsenal, ha construido un equipo competitivo y con mucha personalidad: ha promediado 1.92 puntos por partido y es uno de los que mejor forma tiene.

El ex entrenador de Villarreal, Valencia, Arsenal o PSG, entre otros, es el tercer entrenador con este balance tan positivo justo por detrás de Pep Guardiola (2.41) y Mikel Arteta (2.31), que siguen luchando por el título.

La Premier ha entrado ya en la recta final y Arsenal y Manchester City siguen en la pelea. Pese a la regularidad del conjunto londinense, el título apunta a la ciudad de Mánchester, que volverá a celebrar la hegemonía.

