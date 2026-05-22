Emery agranda su leyenda

Unai Emery volvió a hacer de la Europa League su territorio natural. El técnico de Hondarribia guió ayer al Aston Villa a una victoria rotunda ante el Friburgo en Estambul, un 3-0 que devuelve al club de Birmingham a la primera línea continental y que confirma al entrenador vasco como el gran especialista moderno de la competición. El triunfo, además, puso fin a una larga espera de los 'villanos', que no levantaban un gran título europeo desde la Copa de Europa de 1982.

La cita tenía ya antes del inicio un fuerte aroma histórico. Emery afrontaba su sexta final europea de primer nivel, todas ellas en la Copa de la UEFA/Europa League, una cifra que solo supera Giovanni Trapattoni, con siete. Pero el dato no era solo de presencia, sino de dominio. Con la victoria de ayer, Emery suma ya cinco títulos en seis finales de la competición, una marca que lo coloca en una dimensión propia.

Su relación con el torneo empezó a convertirse en leyenda en el Sevilla, donde encadenó tres coronas consecutivas: 2014, 2015 y 2016. Aquel ciclo convirtió al club andaluz en sinónimo de Europa League y consolidó a Emery como un técnico de eliminatorias, de pizarra y de noches grandes. Después llegó el tropiezo con el Arsenal en 2019, cuando perdió la final ante el Chelsea, pero el vasco respondió dos años más tarde llevando al Villarreal al primer gran título de su historia, tras imponerse al Manchester United en la tanda de penaltis de Gdansk.

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Ahora, el Aston Villa se suma a la lista. Emery ha reconstruido un equipo competitivo, reconocible y preparado para sufrir, pero también para golpear en los momentos decisivos. La final ante el Friburgo fue el último ejemplo: autoridad, eficacia y una puesta en escena propia de quien conoce cada detalle de estas noches. La Europa League volvió a hablar el idioma de Emery.