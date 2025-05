Wojciech Szczesny, el invicto

Han sido muchos los nombres propios de un Barcelona que ya quedará para la posteridad. Los de Hansi Flick, ganadores del primer triplete nacional de la historia en una misma temporada, celebraron ante su afición, un título que no estropeó lo más mínimo la derrota sufrida ante el Villarreal. Pese a la victoria del Submarino Amarillo, nada emborró el reconocimiento a una de las mejores plantillas del conjunto azulgrana, visto su rendimiento. Lamine Yamal, Raphinha, Pedri… muchos nombres propios. Pero entre ellos, el más sorprendente es el de Wojciech Szczesny. El portero, ayer suplente, vio como su compañero Ter Stegen regresaba a la titularidad en casa después de muchos meses fuera. Sin embargo, su imagen quedó hilada con la derrota de su equipo. Un tropiezo que, pese a no jugar, ensalzó la figura del portero polaco del equipo azulgrana.

Un portero de récord

De la retirada a tener uno de los mejores registros en la portería del campeón de la liga española. El caso de Szczesny es uno de los más curiosos del mundo del fútbol. Como la lesión de un compañero de profesión puede cambiarle la vida a alguien incluso después de anunciar que deja el fútbol. Cuando se lesionó de gravedad Ter Stegen, todo parecía indicar que llegaba el turno de Iñaki Peña. Sin embargo, pese a que disputó los primeros encuentros, con la llegada del polaco, Hansi Flick no dudó en darle la titularidad tanto en Liga como en Champions. A partir de ahí, unos meses que siempre quedarán en la memoria de los culés y que son respaldados con unos registros históricos.

Con la llegada del ex de la Juventus a la portería blaugrana, todo cambió. Desde su primera titularidad, allá por el 26 de enero ante el Valencia, hasta los tres puntos en el derbi que significaron de manera matemática el título, por el camino, el polaco ha disputado 15 partidos. Casi una vuelta completa en la que el portero, como el resto del equipo, no sabe lo que es perder, dejando unos números sobresalientes de 14 victorias y un sólo empate, el cosechado ante el Betis en Montjuic, ya con la Liga encaminada. Pero no solo en victorias el dato es positivo, si hacemos el balance de porterías a cero y goles encajados, demuestran que, pese a su prematura retirada, el nivel del guardameta ha sido excelente.

En 15 partidos, el Barcelona solamente ha recibido 12 tantos, tres de ellos ante el Real Madrid. Datos que confirman que ha dejado la portería a cero en siete partidos. Sin duda, uno registro muy positivo que explica una de las claves de la solidez del Barcelona en este tramo decisivo de la temporada. Ya con el título bajo el brazo y sin nada en juego, Flick volvió a darle la portería al guardameta alemán en detrimento de Szczesny, con el objetivo de que vaya recuperando el nivel para afrontar el curso que viene y pueda estar también en la fase final de la Liga de las Naciones. Sin embargo, el equipo perdió y algunas miradas apuntaron al portero, que, según algunos especialistas, pudo hacer más en varios goles.

Para despedir la temporada, el equipo culé visitará San Mamés, un encuentro para el que, según las apuestas de Betfair, el Barcelona tiene una probabilidad implícita del 46,51% de llevarse la victoria. De cara a este partido, ya sin nada en juego, el portero alemán tendrá la responsabilidad de volver a estar a un gran nivel para evitar no cosechar su segunda derrota consecutiva.

El regreso de Ter Stegen

Ocho meses y medio después, el alemán regresaba a la titularidad en Liga en un encuentro en casa. Desde el 31 de agosto ante el Valladolid, el internacional con Alemania no sabía lo que era saltar al césped de Montjuic. Ayer, lo hacía sin la presión de jugarse nada en lo deportivo, pero sí con la motivación de seguir cogiendo ritmo y de mostrar un buen nivel en esa competición personal contra el polaco. Sin embargo, rápidamente el Villarreal y Ayoze se encargaron de avisar al portero que no iba a ser una tarde fácil. El gol en el minuto cuatro así lo evidenció. Las llegadas del equipo de Marcelino fueron constantes, pero sobre todo en el tercer gol, fue donde se pudo evidenciar quizás, esa falta de rodaje del alemán. Un tanto que desequilibró el partido y que rompía una racha de victorias en Liga de más de 16 jornadas.