Wembanyama lo intentó con números de 'leyenda'

Victor Wembanyama cerró sus primeras Finales de la NBA con una estadística reservada para los elegidos, aunque sin el premio mayor. El francés acumuló 130 puntos, 56 rebotes y 18 tapones en una serie de cinco partidos ante los New York Knicks, unas cifras que solo Kareem Abdul-Jabbar, en 1980, había alcanzado en una final desde 1974.

El dato confirma la dimensión del impacto de Wembanyama en su primera aparición en el escenario más exigente del baloncesto mundial. A sus 2,24 metros, el pívot de los San Antonio Spurs fue una presencia constante en los dos lados de la pista: anotó, intimidó, protegió el aro y sostuvo durante muchos minutos las opciones de un equipo que rozó la hazaña, pero que terminó cediendo ante la mayor madurez competitiva de Nueva York.

Los Knicks conquistaron el título al imponerse por 94-90 en el quinto partido, cerrando la serie por 4-1 y celebrando su primer campeonato desde 1973. Jalen Brunson, decisivo en el desenlace con una actuación de 45 puntos, fue nombrado MVP de unas Finales que devolvieron a la franquicia neoyorquina a la cima más de medio siglo después.

La derrota no borra el peso de lo conseguido por Wembanyama. Al contrario: lo agranda. Sus números lo colocan junto a Kareem, uno de los grandes referentes interiores de la historia, y refuerzan lo ya sabido por toda la NBA. Los Spurs tienen a un jugador capaz de marcar una era.

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Nueva York se quedó con el anillo y con una noche para la memoria. San Antonio, con la certeza de haber perdido una final, pero también de haber descubierto hasta dónde puede llegar su estrella. Wembanyama no levantó el trofeo, pero salió de sus primeras Finales convertido en historia viva de la NBA.