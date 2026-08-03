Vlahovic, el goleador que sigue estando en el escaparate

Dusan Vlahovic sigue siendo uno de los grandes nombres propios del mercado. El delantero serbio aparece como el tercer jugador que más goles ha marcado en la Serie A desde la temporada 2018/19, con 94 tantos en 221 partidos, solo por detrás de Lautaro Martínez y Ciro Immobile.

El dato explica por qué su nombre continúa generando tanto interés. Vlahovic no es una promesa por descubrir, sino un goleador contrastado en una de las ligas más exigentes de Europa. Desde su irrupción en Italia, ha mantenido una producción muy alta y se ha consolidado como uno de los nueves más fiables del campeonato.

Por delante solo aparecen dos referencias absolutas del calcio reciente. Lautaro Martínez lidera la lista con 132 goles en 267 partidos, mientras que Ciro Immobile suma 117 en 207. Justo después emerge Vlahovic, por delante de muchos otros delanteros que han pasado por la Serie A en los últimos años.

Su perfil sigue siendo muy cotizado: potencia, remate, golpeo, juego de espaldas y capacidad para decidir partidos desde muy poco. Aunque su rendimiento haya tenido momentos de mayor y menor continuidad, los números sostienen su cartel de delantero diferencial.

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Vlahovic es un deseado por una razón sencilla: el gol se paga, y él lleva años demostrando que lo tiene.