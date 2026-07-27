Vinícius y una regularidad que alimenta el mercado de fichajes

Vinícius Júnior vuelve a aparecer en el mercado como uno de esos nombres capaces de agitarlo todo. Su posible marcha al Arsenal se ha instalado como uno de los grandes temas del verano en los últimos días, aunque cualquier movimiento dependería de muchos factores. Lo que no admite debate es el valor deportivo del brasileño, sostenido por una regularidad ofensiva que muy pocos futbolistas han podido mantener durante tanto tiempo.

El dato explica por qué su nombre pesa tanto. Vinícius ha superado las 30 participaciones de gol en todas las competiciones en cada una de las últimas cinco temporadas, según los datos de Opta. En la 2021-22 firmó 22 goles y 16 asistencias. En la 2022-23 elevó su producción hasta los 23 tantos y 19 pases de gol. En la 2023-24 volvió a ser decisivo con 24 goles y nueve asistencias. En la 2024-25 alcanzó los 21 goles y 15 asistencias. Y en la 2025-26 mantuvo el nivel con 23 goles y 11 asistencias.

Más allá de las cifras, la secuencia habla de continuidad. Vinícius ya no es solo un extremo desequilibrante, ni únicamente un jugador de noches grandes. Es un atacante que garantiza impacto año tras año, capaz de producir desde la banda izquierda, romper partidos en carrera y condicionar por completo el plan defensivo del rival.

Por eso el Arsenal aparece como un destino tan sugerente. Un equipo que busca competir por todos los títulos encontraría en Vinícius un salto de calidad inmediato, un futbolista diferencial para añadir una amenaza constante en el uno contra uno. Para el brasileño, la Premier sería un escenario de máxima exigencia y una oportunidad de liderar otro proyecto gigante.

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El Real Madrid, sin embargo, sabe perfectamente lo que tiene. Perder a un jugador con cinco temporadas consecutivas por encima de las 30 acciones directas de gol sería mucho más que una salida importante. Sería despedirse de una de las fuentes de desequilibrio más fiables del fútbol europeo, aunque llegue Diomande.