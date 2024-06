Victorias de España, Países Bajos, Dinamarca y Ucrania con seguro a 7.1

Tres años después de la última edición, la Eurocopa volverá a ser protagonista este verano. Alemania y Escocia abrirán fuego el viernes en Múnich y, a partir de ahí, vendrán en tromba el resto de partidos.

La Selección Española será una de las primeras en saltar al campo para verse las caras con Croacia en el que es uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Después, el domingo se estrenará un aspirante al título como Países Bajos y la campeona de 1992, Dinamarca. El lunes será el turno de Ucrania, uno de los países llamados a dar la sorpresa en este certamen.

España vs. Croacia - sábado, 15 de junio, a las 18:00 horas

El combinado dirigido por Luis de la Fuente arrancará el torneo midiéndose a Croacia, su víctima en octavos de la pasada Eurocopa y en la final de la última Nations League.

La Selección Española no pierde un partido oficial en tiempo reglamentario desde el 1 de diciembre de 2022 frente a Japón, cuando estuvo a punto de caer eliminada en la fase de grupos del Mundial de Catar. Además, La Roja ha ganado la mitad de sus enfrentamientos ante Croacia a lo largo de la historia (5/10), por lo que todo apunta hacia un debut satisfactorio del campeón de la Eurocopa en 1964, 2008 y 2012.

1. La victoria de España se paga a 1.9

Polonia vs. Países Bajos - domingo, 16 de junio, a las 15:00 horas

Países Bajos iniciará su camino en este torneo ante una mermada Polonia. Si quiere luchar con Francia por el primer puesto, estos tres puntos son innegociables para el conjunto neerlandés, que no pierde ante los polacos desde 1979.

Lo cierto es que el equipo de Michal Probierz llega bajo mínimos en ataque. La lesión de Robert Lewandowski es el último mazazo, pero es que antes había recibido otros dos. Tanto Arkadiusz Milik, como Karol Swiderski, ambos titulares en el esquema de Polonia, también están en la enfermería y se perderán el arranque de la competición.

2. El triunfo de Países Bajos se cotiza a 1.56

Eslovenia vs. Dinamarca - domingo, 16 de junio, a las 18:00 horas

Dinamarca, vigente semifinalista del torneo, debutará frente a la selección más débil del grupo en cuanto al ranking FIFA. Eslovenia ocupa el puesto número 57. De los seis enfrentamientos directos entre ambos países, los nórdicos se han adjudicado cinco triunfos, mientras que solamente cedieron un empate.

De hecho, Eslovenia no está acostumbrado a participar en una Eurocopa. Sólo tiene la experiencia del año 2000. Y no fue muy positiva. Se marchó para casa en fase de grupos como colista después de no poder ganar ningún partido frente a España, Yugoslavia y Noruega.

3. La victoria de Dinamarca se paga a 1.78

Rumanía vs. Ucrania - lunes, 17 de junio, a las 15:00 horas

Ucrania puede ser una de las tapadas en esta Eurocopa. Los hombres de Serhiy Rebrov tuvieron que clasificarse vía repesca, pero eso fue porque coincidieron con Italia e Inglaterra en la ruta previa, y sólo dos países obtenían billete de manera directa.

La Zbirna tiene jugadores de mucho talento como Andriy Lunin, Artem Dovbyk o Viktor Tsygankov, y ya hizo cuartos de final en la pasada Eurocopa, al tiempo que Rumanía únicamente ha avanzado más allá de la fase de grupos en uno de sus cinco intentos.

4. El triunfo de Ucrania se cotiza a 1.95