El Valencia sigue dando pasos de gigante

El Valencia remontó este domingo al Alavés con un 3-2 que, más que tres puntos, deja la sensación de haber encontrado una bocanada de aire en mitad de una temporada marcada por la angustia. El equipo de Carlos Corberán llegó a verse 1-2 abajo en el tramo final, después de encajar muy pronto un penalti transformado por Lucas Boyé y de volver a quedarse por detrás tras el empate provisional de Javi Guerra. Pero cuando el partido se había puesto en el territorio de la frustración, aparecieron Cömert en el 89 y Hugo Duro en el 98, también desde los once metros, para firmar una remontada de esas que alteran estados de ánimo y cambian relatos.

Porque el Valencia venía transitando un bache largo, incómodo y peligroso, con la clasificación apretándole el cuello y con una afición cada vez más cansada de ver a su equipo moverse entre la ansiedad y la falta de continuidad. Ese desgaste también había alcanzado de lleno a Corberán, discutido por Mestalla en las últimas semanas y de nuevo señalado durante el encuentro, cuando llegaron a escucharse gritos de “Corberán, dimisión” antes del giro final. La victoria no borra de golpe todas las dudas, pero sí devuelve oxígeno a un vestuario que parecía caminar al límite y sostiene la figura de un técnico que anoche estuvo otra vez bajo el foco.

El triunfo, además, deja un dato que explica bien lo excepcional de la noche. El Valencia no ganaba un partido de LaLiga en el que marcara y encajara un gol de penalti desde marzo de 2021, cuando derrotó al Villarreal en Mestalla. Aquella vez marcaron Soler y Guedes para darle la vuelta al tanto inicial de Gerard Moreno. Cinco años después, y también en casa, el guion volvió a repetirse. Esta vez, con más urgencia, más ruido y seguramente también con más necesidad.