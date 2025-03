La última gran oportunidad de Modric

A sus 39 años Luka Modric está empeñado en seguir regalando fútbol de la máxima calidad al más alto nivel competitivo. El astro croata no se cansa de dar exhibiciones y liderando a su selección una vez más, cuajó un partido excepcional ante Francia en la ida de los cuartos de final de la UEFA Nations League. Al centrocampista del Real Madrid CF parece no afectarle la edad y con menos minutos acumulados en sus piernas esta temporada con su club, pudo completar todo el encuentro con frescura y a un ritmo competitivo alto.

Lukita no quiere parar y pensar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ya no se antoja tan lejano viendo su rendimiento. Croacia venció gracias a los goles de Ante Budimir e Ivan Perisic y pudo llevarse más ventaja de cara a la vuelta si Andrej Kramaric no hubiese errado un penalti al inicio del partido entre ambos combinados nacionales. En la vuelta, los franceses frustraron la heroicidad croata con una remontada épica en la tanda de penaltis.

Una Croacia que nunca muere

Tras ser tercera en el pasado Mundial de Catar 2022, la selección arlequinada vivió una Eurocopa 2024 decepcionante cayendo eliminada en la fase de grupos, donde estaba encuadrada con España, Italia y Albania. Pero como se suele decir, los viejos rockeros nunca mueren y Modric y sus compatriotas son el vivo ejemplo de ello. El seleccionador Zlatko Dalic mantiene la confianza en los veteranos, una generación con la que fueron subcampeones del mundo en 2018, y parece que estos siguen se empeñan en resurgir una vez más pese a la eliminación.

Croacia sorprendió a Francia en la ida / SPORT

Cierto es que la línea defensiva está especialmente renovada con jugadores jóvenes, pero del medio para arriba se sigue confiando en un grupo muy experimentado con el que acudir a cualquier desafío. Mateo Kovacic flanqueó a su excompañero madridista, por los costados Kramaric y Perisic y en punta de lanza el osasunista Budimir. Solo Martin Baturina (22) baja de los 30 años en la parte ofensiva.

Seguir siendo importante a los 39 años

La máxima representación de que la generación de Modric tiene cuerda para rato es él mismo. Su despliegue en la ida ante la Francia de sus compañeros Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni o Eduardo Camavinga fue espectacular. Un 87% de acierto en el pase, seis recuperaciones, seis duelos ganados o dos regates completados de tres intentos dejan bien claro su rendimiento. Con 39 años es consciente de que no puede tener el mismo protagonismo que solía tener y ha aceptado su rol en el Madrid sin dar ningún tipo de problemas.

Modric en plena celebración / Efe

Las diversas lesiones de Ceballos, Camavinga o Tchouaméni, quien también ha tenido que jugar de central por circunstancias, han hecho que haya disfrutado de minutos con exigencia y siempre los ha aprovechado cumpliendo y mostrando toda la clase que atesora. El Santiago Bernabéu le sigue ovacionando y no solo por todo lo que ha conseguido en el estadio blanco, si no más bien por lo que sigue mostrando.

Sus actuaciones hacen que ya se hable incluso de una renovación por un año más para seguir dando guerra. La edad no se muestra como un impedimento para Modric y con los minutos justos en Madrid, puede seguir rindiendo bien con su combinado nacional. Por ello, hablar de la continuidad en la capital blanca también es pensar en estar presente en la próxima cita mundialista de 2026 como gran colofón a su carrera con la selección.