UD San Sebastián de los Reyes vs. Zamora CF: horario, TV, estadísticas, cuadro y pronósticos

San Sebastián de los Reyes o Zamora. Uno de los dos se convertirá este fin de semana en nuevo equipo de Primera RFEF. Los madrileños buscan regresar a la categoría de bronce solamente un año después de consumar su descenso, mientras que el conjunto castellanoleonés no quiere caer en el playoff por segunda temporada consecutiva.

El partido de ida finalizó con 1-1 en el marcador. Adrián Mancebo adelantó al conjunto zamorano, pero Luis Pareja devolvió la igualdad con un tanto en la recta final. En caso de empate al final de los 90 minutos, la eliminatoria se marcharía a la prórroga, pero no habría penaltis. El Sanse ascendería en caso de persistir las tablas por haber quedado segundo en su grupo.

No te pierdas la previa del choque de vuelta entre Barakaldo y Orihuela (1-3)

Horario y dónde ver por TV el San Sebastián de los Reyes vs. Zamora

El partido se jugará este domingo, 2 de junio, a partir de las 17:00 horas en el Estadio Municipal de Matapiñonera. Será retransmitido por la pantalla de WebDirecto, previo pago de 7,99 €.

Además, gracias a nuestras apuestas de fútbol, podrás jugar a otros encuentros de la fase de ascenso a Primera RFEF como el Pontevedra vs. Betis Deportivo.

¿Aún no conoces el Noventazo? Crea tu apuesta exclusivamente para los 90 minutos del partido. Y si no aciertas, no te despistes. ¡Espera a que termine el encuentro!

Historial de enfrentamientos

Existen un total de 7 antecedentes entre ambos conjuntos, todos en la categoría de bronce del fútbol español, a excepción de la presente eliminatoria. El Zamora suma 3 victorias, por 2 del Sanse y 2 empates.

Zamora 1-1 San Sebastián de los Reyes (23/24)

Zamora 0-3 San Sebastián de los Reyes (21/22)

San Sebastián de los Reyes 3-1 Zamora (21/22)

San Sebastián de los Reyes 0-0 Zamora (12/13)

Zamora 3-1 San Sebastián de los Reyes (12/13)

San Sebastián de los Reyes 0-2 Zamora (03/04)

Zamora 3-0 San Sebastián de los Reyes (03/04)

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Sanse finalizó la temporada regular con tres victorias frente a Mensajero, Badajoz y Unión Adarve, pero en el playoff ha firmado tablas durante el tiempo reglamentario en cada uno de sus tres compromisos.

En el Grupo V de Segunda RFEF, nadie anotó más goles que el conjunto madrileño, 61, de los cuales 39 llegaron en Matapiñonera, donde no pierde desde el 3 de diciembre. Allí, solamente San Fernando y Getafe B han logrado adjudicarse el triunfo esta temporada.

Por su parte, el Zamora únicamente ha ganado dos de sus ocho compromisos más postreros, y ambos tuvieron lugar en el Ruta de la Plata. La última victoria de los viriatos lejos de su ciudad fue el 24 de marzo en Avilés (0-1).

Aunque los números no estén acompañando recientemente, el cuadro dirigido por David Movilla fue el mejor visitante en el Grupo I de Primera RFEF con 28 puntos, 17 goles a favor... ¡y sólo 10 en contra! De los 7 triunfos a domicilio que ha cosechado esta campaña, para ascender el domingo nada más le valdría el 0-2 ante el Covadonga, el 0-3 en Ourense y el 1-3 en Pontevedra. Curiosamente, estos dos últimos equipos fueron los dos primeros clasificados del grupo.

Cuadro de San Sebastián de los Reyes y Zamora

Para llegar hasta aquí, el San Sebastián de los Reyes finalizó en 2ª posición del Grupo V de Segunda RFEF con 61 puntos, empatado con la Gimnástica Segoviana, pero con el enfrentamiento particular perdido. En semifinales, apeó al Rayo Cantabria en la prórroga.

Mientras, el Zamora se clasificó para estos playoffs después de terminar 3º con 63 unidades en el Grupo I, a diez del liderato que ostentó el Ourense. Los viriatos también necesitaron del tiempo extra para dejar por el camino al Sant Andreu en la ronda anterior.

Pronósticos para el San Sebastián de los Reyes vs. Zamora

1.- Victoria del San Sebastián de los Reyes en tiempo reglamentario a 1.8: "el Sanse tiene pie y medio en Primera RFEF", dijo el entrenador del Zamora tras el empate de la ida. Si el técnico rojiblanco apenas confía en sus posibilidades, nosotros no somos quién para decir lo contrario, sobre todo teniendo en cuenta que el conjunto madrileño es favorito en los pronósticos.

2.- Ambos equipos no anotan en tiempo reglamentario a 1.65: el Zamora se ha quedado sin ver puerta en tres de sus cuatro salidas más recientes, incluyendo la de Sant Andreu en semifinales del playoff.

COMBIPARTIDO

Victoria del San Sebastián de los Reyes al descanso y al final + Ambos equipos no anotan + Más de 1,5 goles a 6.0