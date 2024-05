UD Ibiza vs. Barça Atlètic: horario, TV, estadísticas, cuadro y pronósticos

La UD Ibiza y el Barça Atlètic disputarán este fin de semana el primer partido de semifinales. El cuadro celeste quiere regresar a LaLiga Hypermotion solamente un año después de su descenso, mientras que el filial catalán no pisa la categoría de plata desde 2018.

La última vez que estos dos conjuntos se vieron las caras fue hace tres campañas. Los dos consiguieron clasificarse para la fase de ascenso, que se disputó en Extremadura, pero sólo los ibicencos pudieron terminar alcanzando el sueño de pisar el fútbol profesional.

Horario y dónde ver por TV el Ibiza vs. Barça Atlètic

El partido se jugará este domingo, 2 de junio, a las 19:15 horas en el Estadi Municipal de Can Misses y será retransmitido a través de FEF TV.

Historial de enfrentamientos

Existen 4 precedentes entre ambos clubes, que han coincidido siempre en la Segunda División B. El filial azulgrana suma tres victorias, mientras que los baleares solamente han podido ganar un partido.

Barça Atlètic 2-1 Ibiza (20/21)

Ibiza (20/21) Ibiza 2-1 Barça Atlètic (20/21)

Barça Atlètic (20/21) Barça Atlètic 2-0 Ibiza (08/09)

Ibiza (08/09) Ibiza 2-3 Barça Atlètic (08/09)

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Ibiza de la segunda vuelta fue completamente opuesto al del primer tramo de campeonato. Desde febrero, el conjunto celeste nada más ha podido ganar cuatro partidos. Esto último le ha relegado al 4º puesto, donde ha finalizado el curso con 68 puntos.

Las cosas no van mucho mejor en Can Misses. Como local, el cuadro balear suma un triunfo en sus últimos ocho encuentros (Melilla, 4-3), aunque llegó a enlazar cuatro triunfos seguidos a principios de curso y cinco entre los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero.

Por su parte, el Barça Atlètic está cuajando un gran 2024. Ha conquistado el triunfo en 13 de las 19 jornadas que componen la segunda vuelta. Su última victoria en el campo del Celta Fortuna, 1-2, le permitió retener la tercera plaza con 70 puntos.

El filial azulgrana tendrá que poner especial atención en defensa. Acabó el curso regular con 42 goles encajados, la peor cifra entre nueve primeros clasificados del Grupo I.

Cuadro de UD Ibiza y Barça Atlètic

El ganador de esta eliminatoria se verá las caras en la gran final con Ponferradina o Córdoba, que disputarán su partido de ida también este domingo, a partir de las 5 de la tarde.

Pronósticos para el UD Ibiza vs. Barça Atlètic

1.- Victoria del Barça Atlètic a 4.0: el filial azulgrana quedó mejor en su grupo y cuenta con un elenco de futbolistas de la máxima calidad. Los de Rafa Márquez jugarán sin complejos y tendrán opciones de tomar ventaja en su visita a la isla.

2.- Más de 2,5 goles a 2.05: no tenemos dudas de que veremos un gran espectáculo en este duelo de ida, en el que ambos oponentes buscarán perforar la red contraria, tal y como sucedió en los dos últimos precedentes.

