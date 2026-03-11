Un tridente de otro planeta

En una temporada marcada por la intensidad ofensiva en las grandes ligas europeas, el Bayern de Múnich ha encontrado una fórmula que ningún otro gigante del continente ha logrado replicar.

El conjunto bávaro es, hasta ahora, el único equipo de las cinco grandes ligas —Bundesliga, Premier League, LaLiga, Serie A y Ligue 1— que cuenta con tres futbolistas que han participado en más de 25 goles durante el curso. Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz forman una tripleta como para soñar por todo.

El dato refleja el enorme potencial ofensivo del equipo alemán. Harry Kane, referencia absoluta en el ataque, ha vuelto a demostrar su capacidad para marcar diferencias tanto en la definición como en la generación de juego. El delantero inglés lidera la estadística combinando goles y asistencias con una regularidad que sostiene gran parte de la producción ofensiva del Bayern.

Dos socios de lujo

A su alrededor han emergido dos socios de lujo. Michael Olise se ha consolidado como uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo, aportando creatividad, desborde y una notable cifra de participaciones directas en goles. Por su parte, Luis Díaz ha añadido profundidad y verticalidad desde la banda, convirtiéndose en una amenaza constante para las defensas rivales.

La combinación de los tres explica buena parte del rendimiento ofensivo del Bayern esta temporada. Su capacidad para repartirse protagonismo y aparecer en momentos decisivos ha permitido al conjunto bávaro mantener un ritmo goleador al alcance de muy pocos clubes en Europa.

En un fútbol cada vez más dependiente de los sistemas colectivos, el Bayern demuestra que el talento individual, cuando se multiplica, puede marcar la diferencia.