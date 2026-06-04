La temporada de clubes deja en manos del Mundial el Balón de Oro más abierto de los últimos tiempos

El PSG sigue siendo el rey de Europa. El conjunto francés volvió a conquistar la Champions League tras imponerse al Arsenal y puso el punto final a la temporada de clubes. Ahora todas las miradas apuntan al Mundial. La cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá será la primera edición con 48 selecciones y arrancará en apenas unos días. También puede convertirse en el gran escenario donde se decida el próximo Balón de Oro.

Esta tabla muestra el top-20 de favoritos a ganar el Balón de Oro 2026 según los datos del mercado analizados por Betfair. Entre todos ellos concentran el 90,7% de las probabilidades, mientras que los 21 candidatos restantes apenas representan el 9,3%.

Harry Kane 19.6% Ousmane Dembélé 14.2% Declan Rice 10.6% Michael Olise 8.0% Khvicha Kvaratskhelia 7.1% Lamine Yamal 7.1% Vitinha 5.3% Kylian Mbappé 4.2% Désiré Doué 2.5% Erling Haaland 1.9% Raphinha 1.2% Bruno Fernandes 1.2% Julián Álvarez 1.2% Lionel Messi 1.0% Pedri 1.0% Vinícius Júnior 1.0% Bukayo Saka 1.0% Achraf Hakimi 1.0% Federico Valverde 1.0% Cristiano Ronaldo 0.8%

Dos ingleses y un francés en el podio

En los pronósticos de Betfair, Harry Kane arrancará el Mundial como el principal favorito para conquistar el galardón que otorga France Football. El delantero inglés lidera un vaticinio muy igualado en el que también aparecen Ousmane Dembélé (14,2%) y Declan Rice (10,6%). Lo realmente sorprendente es que a estas alturas ningún candidato acapara más del 20% de probabilidades. Una muestra de lo abierta que sigue la pelea por el Balón de Oro.

Según el análisis de Betfair, el atacante del Bayern Múnich concentra un 19,6% de probabilidades de hacerse con el premio en un ranking donde también figuran entre los grandes candidatos Michael Olise (8%), Khvicha Kvaratskhelia (7,1%) y la gran baza española, Lamine Yamal (7,1%). Las diferencias entre los principales candidatos son mínimas. Ninguno llega al Mundial con una ventaja definitiva. Todo está por decidir. Un gran torneo o una gran actuación individual puede cambiarlo todo. También alterar por completo los pronósticos. Por eso, la Copa del Mundo aparece como el gran examen para los aspirantes al Balón de Oro.

A Harry Kane le falta la guinda

Harry Kane lidera la carrera por el Balón de Oro. El atacante inglés acumula un 19,6% de probabilidades de suceder en el trono a Ousmane Dembélé. Argumentos no le faltan. Kane aterrizará en el Mundial después de firmar una temporada sobresaliente a nivel de clubes. Ha anotado 61 goles y ha repartido 7 asistencias en 51 partidos. Además, levantó la Bundesliga, la DFB Pokal y la Supercopa de Alemania. El Bayern alcanzó las semifinales de la Champions League y en Europa terminó como segundo máximo goleador de la competición con 14 tantos, solo uno menos que Kylian Mbappé. Los números juegan a su favor. Ahora le queda el reto del Mundial.

El dominio del PSG también se refleja en el Balón de Oro

Ousmane Dembélé ocupa la segunda posición en los pronósticos con un 14,2% de probabilidades. El francés llega al Mundial respaldado por los éxitos colectivos del PSG. El conjunto parisino ha conquistado cinco títulos durante la temporada 2025-26, entre los que destacan la Ligue 1 y la Champions League. Ese dominio convierte al atacante galo en uno de los grandes aspirantes al galardón. No es casualidad que otros cuatro compañeros de equipo también figuren entre los aspirantes al galardón. Khvicha Kvaratskhelia acumula un 7,1% de opciones, Vitinha un 5,3%, Désiré Doué un 2,5% y Achraf Hakimi un 1%. Los cinco futbolistas del Paris Saint Germain acaparan un 30,1% de probabilidades de conquistar el próximo Balón de Oro. Un dato que refleja el peso del equipo de Luis Enrique en la carrera por el galardón.

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Muy cerca de la segunda posición aparece Declan Rice. Según el análisis elaborado por Betfair, el centrocampista inglés concentra un 10,6% de probabilidades de conquistar el premio. El jugador del Arsenal ha firmado la mejor temporada de su carrera. Fue campeón de la Premier League y alcanzó la final de la Champions League, con grandes actuaciones en Europa. Por detrás figuran Michael Olise (8%), Lamine Yamal (7,1%) y Kylian Mbappé (4,2%). Los tres mantienen intactas sus opciones, pese a que no haber realizado una gran temporada a nivel colectivo. El Mundial puede convertirse en el impulso definitivo para sus candidaturas.