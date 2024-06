¡Supercuota! +0,5 goles en la 1a parte del España-Croacia a 2.0

España y Croacia descuentan las horas para debutar en la Eurocopa 2024 y, para este primer partido de los nuestros, queremos ofrecerte una interesante promoción.

Betfair presenta la 'Supercuota', una herramienta con la que tú puedes ser el principal beneficiado. Después del éxito cosechado en la final de la Champions, en la que muchos de vosotros aprovechasteis nuestra oferta para aumentar las ganancias, en esta ocasión el boost nos traslada de lleno al estreno de La Roja.

¿Crees que habrá al menos un gol en la primera parte? Entonces estás de enhorabuena, porque de una cuota de 1.4 pasamos a una de 2.0 gracias a la Supercuota de Betfair.

A continuación, te vamos a contar todos los detalles para que no dejes pasar esta magnífica oportunidad y vibres aún más con la Eurocopa 2024.

¿Cómo puedo participar en la promoción?

El primer paso es registrarse y tener cuenta. Si ya eres cliente de Betfair, eres mayor de 18 años y resides en España, entones podrás inscribirte en la oferta.

Ahora, lo que tienes que hacer es pinchar en este enlace. Entrarás en la página de la Supercuota, donde deberás seguir las instrucciones para efectuar tu apuesta. Sólo vas a encontrar este mercado a través del link, así que no pierdas tiempo buscándolo en la página web o en la app.

¿Cuál es el importe máximo de la apuesta?

La apuesta máxima permitida para esta Supercuota es de 10€. Es decir, gracias a la 'Supercuota' de Betfair, puedes pasar de ganar 14€ a 20€ si España y/o Croacia ven puerta en la primera mitad del partido.

Las ganancias se pagarán en las 24 horas siguientes al término del partido, por lo que podrías usar ese dinero para seguir jugando en la Eurocopa o incluso en la Copa América, cuyo estreno está fijado para el 20 de junio.

Preguntas frecuentes sobre la 'Supercuota'

Quizás todavía te quede alguna cuestión por resolver. No te preocupes, te aclaramos el resto de dudas.

¿Estoy obligado/a a apostar 10 euros? No, puedes apostar menos y también más, aunque en este último caso solo se doblaría la cantidad apostada hasta los primeros 10 euros (el resto se pagaría a 1.4 si saliese ganadora).

¿Esta promoción también es válida en la app? Sí, tienes que utilizar el enlace facilitado anteriormente y te enviará a la aplicación de Betfair, donde podrás depositar los 10€ y tratar de doblar tu importe.

¿Puedo hacer una apuesta combinada con el 'Supercuota? No. Este mercado no puede formar parte de ninguna apuesta múltiple, ni tampoco se puede financiar con bonos o cobrarse a través del 'Cash out'.