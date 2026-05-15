Sørloth, “martillo” aéreo del Atlético

Alexander Sørloth ha convertido el juego aéreo en su firma. El delantero del Atlético de Madrid suma seis goles de cabeza en 30 partidos disputados en 2026 entre todas las competiciones, el mejor registro de cualquier futbolista de las cinco grandes ligas europeas en lo que va de año. Un dato que explica por qué, cuando el partido se atasca o el rival te obliga a jugar más directo, el noruego se convierte en un plan de emergencia… que muchas veces termina siendo el plan ganador.

Su impacto no es teórico: ha sido decisivo en noches de puntos. En enero, por ejemplo, su cabezazo resolvió un 1-0 ante el Alavés en el Metropolitano, un encuentro espeso en el que el Atlético dominó pero necesitó una acción precisa para romper el muro. El centro llegó medido y Sørloth hizo el resto: atacar el primer contacto y convertir un balón en el área en tres puntos.

Y la historia se repite. En la reciente visita a El Sadar, volvió a aparecer con su especialidad: gol de cabeza tras un centro lateral para completar la victoria rojiblanca ante Osasuna. En un Atlético con bajas y con un partido de ida y vuelta, esa capacidad para “clavar” un remate por arriba marca la diferencia.

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Lo llamativo es que no hablamos solo de estatura, sino de lectura: timing para ganar el sitio, agresividad para atacar la zona buena y una coordinación que hace que sus remates sean auténticos latigazos. En un fútbol cada vez más cerrado, donde los centros laterales vuelven a ser un recurso recurrente, el noruego está aprovechando su ventaja como pocos. Y por eso el dato no sorprende: en 2026, nadie está castigando más por arriba que Sørloth.