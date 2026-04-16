Simeone agranda su leyenda en el Atlético

Diego Pablo Diego Simeone lo ha vuelto a hacer. En una noche marcada por la tensión y la fe inquebrantable en su idea, el técnico argentino ha firmado otra página histórica al frente del Atlético de Madrid, eliminando por tercera vez al FC Barcelona en la máxima competición continental.

Pese a la derrota, el 1-2 en el marcador final no solo refleja la eficacia rojiblanca, sino también la vigencia de un modelo competitivo que nunca pasa de moda. El Atlético volvió a ser ese equipo rocoso, solidario y letal en los momentos clave. Supo resistir cuando tocaba sufrir y golpear en el instante justo, una marca registrada del ‘Cholo’.

Con esta victoria, Simeone supera a José Mourinho, quien había logrado eliminar al Barça en dos ocasiones con Chelsea e Inter. El argentino establece ahora un récord único: tres eliminaciones del conjunto azulgrana (2014, 2016 y 2026), todas ellas en rondas de máxima exigencia.

Pero más allá de los números, lo que define este logro es la coherencia. Simeone ha construido una identidad reconocible, capaz de competir contra cualquier rival, incluso frente a un gigante histórico como el Barcelona. Su Atlético no necesita dominar la posesión para dominar los partidos. Entiende cada fase del juego como pocos equipos en Europa.

En tiempos donde el fútbol parece girar hacia estilos más vistosos, el Atlético de Simeone reivindica el valor de la disciplina, el sacrificio y la convicción. Y, una vez más, le basta para tumbar a uno de los grandes favoritos. Porque si algo ha demostrado el ‘Cholo’, es que en la Champions, creer también es competir.

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El técnico se mostró feliz en rueda de prensa: "Pfff, son 14 años y la verdad es que seguir viendo que el equipo compite me emociona. Han cambiado los futbolistas, hemos vuelto a empezar un montón de veces y volvemos a estar entre los cuatro mejores de Europa".