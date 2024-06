Selección de Serbia - EUROCOPA 2024: palmarés, calendario, estadísticas, estrella y pronósticos

Por primera vez en su historia, Serbia disputará una Eurocopa como nación independiente. Se había quedado a las puertas hasta en cuatro ocasiones, pero la persistencia del cuadro balcánico ha tenido sus frutos y disfrutará del torneo continental junto a Inglaterra, Dinamarca y Eslovenia, sus tres rivales en la fase de grupos.

Las águilas blancas tienen a tres representantes de LaLiga en sus filas: Predrag Rajkovic (Mallorca), Nemanja Gudelj (Sevilla) y Nemanja Maksimovic (Getafe). Además, hay dos piezas del Al-Hilal saudí como Milinkovic-Savic y Mitrovic, y tres de la liga serbia: Uros Spajic (Estrella Roja), Srdjan Mijailovic (Estrella Roja) y Nemanja Stojic (TSC Backa Topola).

Calendario de Serbia

Serbia nunca se ha visto las caras con Inglaterra en partido oficial, así que ese será otro aliciente de esta primera ronda para los de Dragan Stojkovic, que sí saben lo que es jugar frente a sus otros dos contrincantes. Ante Eslovenia guardan un sólo triunfo en junio de 2022, mientras que Dinamarca se ha resistido. Dos partidos, dos derrotas.

Así se presenta el Grupo C de la Eurocopa 2024:

El azar no ha sido muy amigo del conjunto balcánico en su debut en una Eurocopa. No sólo compartirá grupo con los Three Lions, vigentes finalistas, también debutarán ante ellos. El segundo encuentro es, a priori, el más igualado de todos si hacemos caso del ranking FIFA, mientras que el último será ante una de las cuatro mejores selecciones en la última Eurocopa.

Serbia vs. Inglaterra - domingo, 16 de junio , a las 21:00 horas en el Veltins Arena (Gelsenkirchen)

- domingo, , a las en el Veltins Arena (Gelsenkirchen) Eslovenia vs. Serbia - jueves, 20 de junio , a las 15:00 horas en el Allianz Arena (Múnich)

- jueves, , a las en el Allianz Arena (Múnich) Dinamarca vs. Serbia - martes, 25 de junio, a las 21:00 horas en el Allianz Arena (Múnich)

Historial de Serbia en la Eurocopa

Desde que Montenegro proclamó su independencia y Serbia arrancó a jugar por su cuenta, los balcánicos jamás se habían clasificado para ninguna Eurocopa, algo sorprendente puesto que sí han disputado tres de los últimos cuatro Mundiales. Serbia no sacó billete para las ediciones de 2008, 2012, 2016 y 2020, aunque en todas ellas se quedó a un puesto de conseguirlo.

Si hacemos memoria, Yugoslavia disputó cuatro Eurocopas. Fue subcampeón en 1960 y 1968, cuarto en 1976 -como anfitrión- y no pasó de la fase de grupos en 1984. Después, bajo el nombre de Serbia y Montenegro, el equipo sólo participó en una de tres ediciones posibles. Sucedió en el año 2000. Se plantó en cuartos tras finalizar la fase de grupos en segundo puesto, pero cruzó su camino ante Países Bajos, que venció por 6-1.

Estos son algunos récords y curiosidades sobre la Selección de Serbia antes de que comience la Eurocopa 2024:

Aleksandar Mitrovic es el máximo artillero histórico del país con 57 goles, mientras que Dusan Tadic ocupa la segunda plaza con 22. Dragan Stojkovic jugó con Yugoslavia la Eurocopa de 1984, estuvo en la plantilla de Serbia y Montenegro en la Eurocopa del 2000 y ha llevado a Serbia como entrenador a la Eurocopa de 2024. Cuando Yugoslavia y Serbia y Montenegro disputaron la Eurocopa, jamás ganaron por más de un gol de diferencia en ninguno de sus 14 partidos. Savo Milosevic (Serbia y Montenegro) fue el máximo goleador de la Eurocopa en el año 2000 junto a Patrick Kluivert, ambos con 5 dianas. Dusan Tadic fue el cuarto jugador en la fase de clasificación con más oportunidades de gol creadas por 90 minutos (4,3).

¿Cómo se clasificó Serbia?

Serbia no sacó plaza para la Eurocopa hasta la última jornada, a la que llegó con dos puntos de margen sobre Montenegro. Su empate en casa ante Bulgaria, 2-2, unido a la derrota de los montenegrinos en Hungría (3-1), confirmó el hecho histórico de que los balcánicos disputarán su primera Eurocopa.

Las cuatro victorias del equipo dirigido por Dragan Stojkovic llegaron ante Montenegro y Lituania. Frente a Hungría cosechó dos derrotas y contra Bulgaria, sendos empates.

Así finalizó el Grupo G de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024:

Hungría - 18 puntos Serbia - 14 puntos Montenegro - 11 puntos Lituania - 6 puntos Bulgaria - 4 puntos

Después de dejar su puerta a cero en los dos primeros encuntros contra Lituania en Belgrado y ante Montenegro en Podgorica, Serbia encajó gol en sus seis choques restantes de la fase de clasificación (9 tantos).

Jugador a seguir: Aleksandar Mitrovic

La zona de ataque es la más reconocible de esta selección en cuanto a nombres. Podríamos haber elegido a Luka Jovic o Dusan Tadic, pero los números de Mitrovic esta temporada han sido espectaculares, si bien hay que tener en cuenta que juega en Arabia Saudí.

El exdelantero del Fulham, Newcastle, Anderlecht, Partizán y Teleoptik, viene de anotar 40 dianas y dar 7 asistencias en 42 partidos con el Al-Hilal. Es su segunda mejor campaña en términos numéricas. El curso 21/22 parece insuperable para el jugador natural de Smederevo. Por aquel entonces, celebró 43 tantos y repartió 7 pases de gol en 44 partidos con el Fulham en el Championship.

El acierto en área contraria será fundamental en las aspiraciones de Serbia. Mitrovic, que apenas tiene 29 años, es un ariete de 1,89 con gran potencial en los remates de cabeza y una pierna derecha prácticamente infalible cuando encara la portería rival.

