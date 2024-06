Selección de Dinamarca - EUROCOPA 2024: palmarés, calendario, estadísticas, estrella y pronósticos

Con el enorme éxito de 2021 todavía resonando en las cabezas de los aficionados, Dinamarca afronta su segunda Eurocopa consecutiva, algo que no lograba desde principios de siglo. Los de Kasper Hajlund tendrán la posibilidad de vengarse en fase de grupos de Inglaterra, el país que los apeó a las puertas de la final hace tres años, e intentar adjudicarse el liderato por primera vez en su historia.

Sin embargo, el gran problema del equipo danés siempre ha sido la inconsistencia en sus participaciones. Desde que alcanzó las semifinales de manera seguida en 1964 y 1984, nunca ha vuelto a hilar dos ediciones sin caer en la primera ronda.

Calendario de Dinamarca

El combinado dirigido por Kasper Hjulmand tendrá como principal rival en primera ronda a Inglaterra, su verdugo en las semifinales de la pasada edición y una selección con la que no coincide en una fase de grupos desde 1992, el año en que los nórdicos acabaron consagrándose campeones. En cuanto a los otros dos países, Eslovenia viene de compartir la ruta de clasificación con los daneses, mientras que con Serbia no se ven las caras en partido oficial desde hace nueve años.

Estos son los cuatro equipos que componen el Grupo C de la Eurocopa 2024:

Eslovenia

Serbia

DINAMARCA

Inglaterra

La selección conocida en su momento como 'Dinamita Roja' arrancará su periplo en tierras germanas frente al país de Jan Oblak, seguido del gran encuentro ante los Three Lions. El punto y final de la fase de grupos llegará contra el equipo balcánico.

Eslovenia vs. Dinamarca - domingo, 16 de junio , a las 18:00 horas en el MHPArena (Stuttgart)

- domingo, , a las en el MHPArena (Stuttgart) Dinamarca vs. Inglaterra - jueves, 20 de junio , a las 18:00 horas en el Deutsche Bank Park (Frankfurt)

- jueves, , a las en el Deutsche Bank Park (Frankfurt) Dinamarca vs. Serbia - martes, 25 de junio, a las 21:00 horas en el Allianz Arena (Múnich)

Historial de Dinamarca en la Eurocopa

Dinamarca había ido de más a menos a lo largo de su historia en este torneo, pero resurgió de sus cenizas en 2020 para firmar una brillante actuación que la llevó hasta semifinales. El equipo nórdico es uno de los once campeones distintos que alberga la Eurocopa. Alcanzó la gloria en 1992, gracias a un equipo liderado por el mítico guardameta Peter Schmeichel. Su delantero estrella, Michael Laudrup, no estuvo en la cita debido a un conflicto con el entrenador, lo que incrementa la dosis de sorpresa de aquella hazaña.

Antes, en sus dos primeras participaciones, los daneses se habían plantado en semifinales, aunque perdieron en ambas. Desde que se clasificaron para Francia 1984, sólo han faltado a los campeonatos de 2008 y 2016.

1964 - Cuarto lugar (Unión Soviética, 0-3)

(Unión Soviética, 0-3) 1984 - Tercer lugar (España, 1-1, penaltis)

(España, 1-1, penaltis) 1988 - Fase de grupos (1º Países Bajos, 2º Unión Soviética, 3º Alemania Federal, 4º Italia, 5º Irlanda, 6º España, 7º Inglaterra, 8º Dinamarca)

(1º Países Bajos, 2º Unión Soviética, 3º Alemania Federal, 4º Italia, 5º Irlanda, 6º España, 7º Inglaterra, 8º Dinamarca) 1992 - CAMPEÓN (Alemania, 2-0)

(Alemania, 2-0) 1996 - Fase de grupos (1º Portugal, 2º Croacia, 3º Dinamarca, 4º Turquía)

(1º Portugal, 2º Croacia, 3º Dinamarca, 4º Turquía) 2000 - Fase de grupos (1º Países Bajos, 2º Francia, 3º República Checa, 4º Dinamarca)

(1º Países Bajos, 2º Francia, 3º República Checa, 4º Dinamarca) 2004 - Cuartos de final (República Checa, 3-0)

(República Checa, 3-0) 2012 - Fase de grupos (1º Alemania, 2º Portugal, 3º Dinamarca, 4º Países Bajos)

(1º Alemania, 2º Portugal, 3º Dinamarca, 4º Países Bajos) 2020 - Semifinales (Inglaterra, 3-2, prórroga)

Estos son algunos récords y curiosidades sobre la Selección de Dinamarca antes de que comience la Eurocopa 2024:

Dinamarca jamás ha sido campeona de grupo, pero sí ha logrado el segundo puesto en cuatro ediciones. Kasper Dolberg está a un gol de convertirse en el máximo artillero de su país en la historia de la Eurocopa. Mayor victoria en una Eurocopa: 5-0 contra Yugoslavia el 16 de junio de 1984, en la fase de grupos. Mayor derrota en una Eurocopa: 3-0 en cinco ocasiones. La más reciente fue ante la República Checa en los cuartos de final de la edición disputada en 2004. Con apenas 30 años y 21 días, Martin Braithwaite es el jugador más veterano de la Selección de Dinamarca en haber marcado gol en una Eurocopa.

¿Cómo se clasificó Dinamarca?

Sin demasiadas complicaciones. Acabó como líder del Grupo H con 22 puntos, los mismos que Eslovenia, pero cuatro por encima de Finlandia y Kazajistán, que terminaron jugando sin éxito la repesca.

Dinamarca ganó 7 de sus 10 compromisos. Sufrió un inexplicable traspiés en Astana, donde dilapidó una renta de dos goles ante Kazajistán en el último cuarto de hora de partido (3-2), y también perdió en la última fecha en Irlanda del Norte, 2-0, aunque ya había asegurado el primer puesto por tener a su favor el enfrentamiento directo con Eslovenia. Como curiosidad, el combinado de Kasper Hjulmand estuvo a 20 minutos de no poder ganar en San Marino. Finalmente, un tanto de Yussuf Poulsen terminó por decantar el marcador, que reflejó un 1-2 al término de la noche.

Así finalizó el Grupo H de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024:

Dinamarca - 22 puntos Eslovenia - 22 puntos Finlandia - 18 puntos Kazajistán - 18 puntos Irlanda del Norte - 9 puntos San Marino - 0 puntos

De las diez selecciones que se clasificaron como primeras de grupo, Dinamarca fue la que más tantos encajó (10), y también la tercera con la diferencia de goles más baja (+9).

Jugador a seguir: Christian Eriksen

El futbolista del Manchester United fue uno de los grandes protagonistas en la última Eurocopa, y no por un motivo agradable. En la imagen de todos los aficionados al fútbol permanece aquella angustiosa tarde del 12 de junio de 2021, cuando Christian Eriksen cayó fulminado en mitad de un Dinamarca-Finlandia. Durante cerca de 20 minutos, los servicios médicos se encargaron de mantenerlo vida mientras sus compañeros se cerraban en círculo para impedir cualquier imagen morbosa.

Increíblemente, Eriksen salió vivo de ese episodio, y decidió continuar jugando al fútbol gracias a un desfibrilador, aunque eso le obligó a dejar el Inter de Milán, pues las reglas de la Serie A no permiten que sus futbolistas lo lleven. Se marchó al Brentford, donde anotó un gol y repartió cuatro asistencias en once partidos de Premier League, lo que le valió para firmar por el Manchester United. Allí, en los últimos dos cursos, ha sumado tres dianas y once pases de gol.

Última participación de Dinamarca en la Eurocopa

Dinamarca apeló a un milagro para avanzar a los octavos de final en la pasada Eurocopa. Perdió sus dos primeros choques ante Finlandia y Bélgica, lo que le obligaba a ganar y golear en la última jornada frente a Rusia. Y lo hizo. En el triple empate a tres puntos, los daneses salieron beneficiados y acabaron en segunda posición, mientras que Finlandia fue tercera y los soviéticos, colistas.

12 de junio: Dinamarca 0-1 Finlandia (Jornada 1)

(Jornada 1) 17 de junio: Dinamarca 1-2 Bélgica (Jornada 2)

(Jornada 2) 21 de junio: Rusia 1-4 Dinamarca (Jornada 3)

El destino quiso ser benévolo con Dinamarca, que se vio las caras con Gales en octavos. 4-0 y a otra cosa. Dolberg, con un doblete, Maehle y Braithwaite fueron los goleadores. El rival en cuartos, la República Checa, tampoco era el más complicado de todos. Delaney y Dolberg vieron puerta antes del descanso y eso fue suficiente para sellar el pase, aunque Schick recortó distancias (2-1).

Y así llegaron las semifinales, donde el equipo rojo chocó con Inglaterra. Ambos conjuntos anotaron en la primera mitad y así se mantuvo el marcador hasta la prórroga. Harry Kane anotó en el minuto 104 un gol que desató el éxtasis en Wembley. El entonces futbolista del Tottenham falló el penalti que había sido señalado, pero no perdonó en el rechace.

26 de junio: Gales 0-4 Dinamarca (Octavos de final)

(Octavos de final) 3 de julio: República Checa 1-2 Dinamarca (Cuartos de final)

(Cuartos de final) 7 de julio: Inglaterra 2-1 Dinamarca (Semifinales)

