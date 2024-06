Selección de Bélgica - EUROCOPA 2024: palmarés, calendario, estadísticas, estrella y pronósticos

Bélgica, aspirante al título desde 2016, quiere quitarse en Alemania el mal sabor de boca de las últimas dos ediciones, sobre todo de lo que sucedió hace ocho años, cuando una sorprendente Gales dio la campanada en cuartos y cortó de raíz el sueño de este país que congrega a casi 12 millones de habitantes.

Será la primera Eurocopa para Domenico Tedesco, que recogió el testigo en el banquillo de Roberto Martínez y todavía no ha perdido un partido. El técnico italiano conoce muy bien Alemania. Allí entrenó a tres clubes diferentes: Erzgebirge Aue (2016-2017), Schalke 04 (2017-2019) y RB Leipzig (2021-2023). Y tiene las armas para triunfar en los diablos rojos. Romelu Lukaku es un seguro a la hora de vestir la camiseta de su país, prácticamente lo mismo que Kevin de Bruyne, uno de los mejores asistentes en el panorama europeo.

Consulta toda la información que necesitas saber sobre la Selección de Bélgica y crea tus pronósticos Eurocopa 2024 durante todo el torneo gracias a las apuestas de Betfair.

Calendario de Bélgica

El sorteo de la fase de grupos ha sido bastante benévolo con el combinado dirigido por Domenico Tedesco. De sus rivales, sólo Ucrania se encuentra entre las 45 mejores selecciones dentro del ranking FIFA. Además, Rumanía ha caído en fase de grupos en cuatro de sus cinco participaciones, mientras que Eslovaquia apenas acumula dos partidos ganados en este torneo.

Así luce el Grupo D de la Eurocopa 2024:

Rumanía

BÉLGICA

Eslovaquia

Ucrania

Los diablos rojos podrían jugarse el primer puesto del grupo en la última fecha ante Ucrania, la única selección que, a priori, tiene elementos para poder pelear ese liderato. Bélgica nunca ha perdido contra Eslovaquia, mientras que el historial lo tiene igualado ante Rumanía y jamás se ha visto las caras con Ucrania.

Bélgica vs. Eslovaquia - lunes, 17 de junio , a las 18:00 horas en el Frankfurt Arena (Fráncfort)

- lunes, , a las en el Frankfurt Arena (Fráncfort) Bélgica vs. Rumanía - sábado, 22 de junio , a las 21:00 horas en el Cologne Stadium (Colonia)

- sábado, , a las en el Cologne Stadium (Colonia) Ucrania vs. Bélgica - miércoles, 26 de junio, a las 18:00 horas en el Stuttgart Arena (Stuttgart)

Historial de Bélgica en la Eurocopa

Con la de este verano, Bélgica firmará su séptima participación en el torneo de selecciones nacionales más importantes de Europa. Jugará en tres ocasiones consecutivas por primera vez en su historia, y buscará romper la barrera de los cuartos de final, donde se ha quedado atrapado en sus dos ediciones más recientes.

1972 - Tercer lugar (Alemania, 2-1, en semifinales; Hungría, 1-2, en el partido de consolación)

(Alemania, 2-1, en semifinales; Hungría, 1-2, en el partido de consolación) 1980 - Subcampeón (Alemania, 1-2)

(Alemania, 1-2) 1984 - Fase de grupos (1º Francia, 2º Dinamarca, 3º Bélgica, 4º Yugoslavia)

(1º Francia, 2º Dinamarca, 3º Bélgica, 4º Yugoslavia) 2000 - Fase de grupos (1º Italia, 2º Turquía, 3º Bélgica, 4º Suecia)

(1º Italia, 2º Turquía, 3º Bélgica, 4º Suecia) 2016 - Cuartos de final (Gales, 3-1)

(Gales, 3-1) 2020 - Cuartos de final (Italia, 1-2)

Estos son algunos récords y curiosidades sobre la Selección de Serbia antes de que comience la Eurocopa 2024:

Romelu Lukaku anotó 14 goles en la fase de clasificación. Nadie en la historia del fútbol europeo había alcanzado una cifra tan alta. Romelu Lukaku es el máximo anotador de Bélgica en las Eurocopas con 6 tantos y está empatado con Thibaut Courtois como los dos jugadores con más partidos (10). Mayor victoria en una Eurocopa: 4-0 contra Hungría en los octavos de final de 2016. Mayor derrota en una Eurocopa: 5-0 contra Bélgica en la fase de grupos de 1984. Julien Cools (33 años, 123 días) es el goleador más veterano de Bélgica en una Eurocopa. Axel Witsel es el único que podría desbancarlo en esta edición.

¿Cómo se clasificó Bélgica?

Invicta. De hecho, los diablos rojos no pierden un partido desde la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Catar, contra Marruecos, 0-2. Bélgica no tuvo demasiadas complicaciones para lograr el billete a Alemania. Terminó con diez puntos de ventaja sobre el tercer clasificado, Suecia. Lo que sí le costó más trabajo fue obtener el primer puesto con el que ser cabeza de serie. Hasta la última jornada no se decidió, si bien los de Tedesco golearon cómodamente a Azerbaiyán, 5-0, y obtuvieron el liderato sin mayores complicaciones.

Así finalizó el Grupo F de la fase de clasificación para la Eurocopa:

Bélgica - 20 puntos Austria - 19 puntos Suecia - 10 puntos Azerbaiyán - 7 puntos Estonia - 1 punto

Los diablos rojos cedieron únicamente dos empates. Ambos fueron en Bruselas, uno contra Austria y otro frente a Suecia (1-1). Bélgica fue la quinta selección con más goles a favor (22) y la tercera que menos encajó (4) durante la ruta de clasificación.

Jugador a seguir: Romelu Lukaku

Los registros del delantero de la Roma en la Eurocopa son para quitarse el sombrero. En 2021, marcó cuatro goles y se quedó a uno de Cristiano Ronaldo y Patrick Schick en su lucha por la bota de oro. En total, suma 6 dianas en la historia de este torneo, empatado con Jan Ceulemans y Radja Nainggolan en la cronología belga.

Lukaku, uno de los futbolistas más portentosos en el mundo, viene de cargar sobre sus hombros a toda la Roma en la Europa League, donde alcanzaron las semifinales, aunque terminaron sucumbiendo ante el Bayer Leverkusen.

Esta temporada, el jugador nacido en Amberes ha finalizado con 21 goles (7 en Europa) y 4 asistencias en 47 partidos, sus mejores números de las tres últimas campañas.

Última participación de Bélgica en la Eurocopa

Bélgica firmó en 2021 su mejor Eurocopa hasta la fecha. Llegó hasta cuartos de final, igual que en 2016, pero entonces cayó eliminada ante Gales. Hace tres años, su verdugo fue Italia, campeón del torneo a la postre.

El equipo entonces entrenado por Roberto Martínez hizo pleno de puntos en la fase de grupos. Derrotó cómodamente a Rusia en su debut, merced a un doblete de Romelu Lukaku, y también se impuso en la segunda jornada a Dinamarca, después de remontar un tanto inicial de los nórdicos a los dos minutos. Bélgica concluyó la primera ronda con un tercer triunfo frente a Finlandia, 0-2, aunque los goles no llegaron hasta el último cuarto de hora.

12 de junio: Bélgica 3-0 Rusia (Jornada 1)

Rusia (Jornada 1) 17 de junio: Dinamarca 1-2 Bélgica (Jornada 2)

(Jornada 2) 21 de junio: Finlandia 0-2 Bélgica (Jornada 3)

En octavos de final, Bélgica se cruzó con Portugal. Los diablos rojos solamente efectuaron un disparo a puerta, mientras que el conjunto luso remató 5 entre palos y 24 en total. ¿El resultado? Victoria por la mínima gracias al gol de Thorgan Hazard y clasificación para Bélgica.

El cuadro de Roberto Martínez no corrió tanta suerte en cuartos de final, donde Italia impuso su ley desde el arranque. El VAR anuló un tanto a Bonucci en el minuto 13, pero Nicolo Barella (31') y Lorenzo Insigne (44') vieron puerta para los transalpinos, aunque Romelu Lukaku recortó distancias de penalti justo antes del descanso.

27 de junio: Bélgica 1-0 Portugal (Octavos de final)

Portugal (Octavos de final) 2 de julio: Bélgica 1-2 Italia (Cuartos de final)

Pronósticos Bélgica Eurocopa

Bélgica no es favorita al título en los pronósticos, pero sí es una selección a tener en cuenta como posible sorpresa, aunque viendo la nómina de futbolistas que presenta no debería cogernos tan desprevenidos si logra conquistar Berlín. En el caso de que terminen primeros de grupo, los diablos rojos se verían las caras en octavos de final con un tercer clasificado, pero en cuartos les tocaría lidiar con Francia. Luego, Inglaterra esperaría en semifinales.

No obstante, lo que sí parece más factible es que avance de ronda y lo haga como primera clasificada. Eslovaquia y Rumanía son equipos inferiores en cuanto a plantilla, mientras que Ucrania ha caído a las primeras de cambio en dos de sus tres participaciones.

1. Bélgica gana la Eurocopa 2024 a 21.0

2. Bélgica gana el Grupo E a 1.53

En cuanto a nombres propios, ya hemos repasado los fantásticos números de Romelu Lukaku con la Selección de Bélgica y, especialmente, en la Eurocopa, así que no sería nada descabellado decantarse porque el delantero de la Roma se lleve a su casa la bota de oro, esa que tanto acarició hace tres años.

3. Romelu Lukaku, máximo goleador de la Eurocopa 2024 a 13.0

Otra pieza clave en el esquema belga es Kevin de Bruyne. El centrocampista del Manchester City ha repartido 17 asistencias en 26 encuentros esta temporada, y no se esconde con su selección. Ya repartió dos pases de gol en la última Eurocopa y suma un total de 33 a lo largo de su carrera con Bélgica.

4. Kevin de Bruyne, máximo asistente de la Eurocopa 2024 a 13.0