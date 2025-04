Al rescate del Sevilla

El Sevilla está viviendo un auténtico drama durante los últimos años. El club vive inmerso en una auténtica montaña rusa con una crisis tanto deportiva como institucional. Tras la última derrota ante el Valencia del pasado sábado, el conjunto hispalense ha decidido dar un 'volantazo' en su planificación tras la decisión de destituir a García Pimienta para contratar a Caparrós.

De esta manera, la leyenda del Sevilla vuelve, una vez más, a sentarse en el banquillo del Sánchez Pizjuán para salvar al equipo de su corazón. En rueda de prensa, se mostró ilusionado y confía en que el club salga de este pozo que parece no tener fondo: "He visto todos los partidos. Los de casa los veo en directo en el estadio. He visto que hay una buena plantilla y ahora hay que mirarles a los ojos, hablar con los futbolistas y vamos a ver. Los partidos que quedan tenemos que intentar crear un buen ambiente como me consta que hay y que todos demos el mil por mil. Esa suma es mucho".

Las estadísticas demuestran que Caparrós puede sacar esta situación adelante. El técnico sevillista es el entrenador del Sevilla que más partidos ha dirigido en todas las competiciones (241) y el que más encuentros ha ganado en la historia del club hispalense (111). Una auténtica locura.

El debut de Caparrós como entrenador del Sevilla en esta nueva etapa es ante el Alavés. En este caso, será en casa delante de los suyos, en un encuentro en el que los tres puntos serán más que obligados si el equipo quiere seguir adelante.