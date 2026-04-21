El renacer de la Juventus

La Juventus atraviesa su mejor momento de la temporada y vuelve a colocarse en el centro del debate futbolístico en Italia. El conjunto turinés ha ganado cinco de sus últimos seis partidos de liga —con un único empate—, una racha que le ha permitido sumar 16 puntos, el mejor registro reciente de toda la Serie A. Ningún rival ha logrado seguir ese ritmo: tanto Napoli como Lazio se quedan en 13 puntos en el mismo periodo.

Este impulso competitivo ha devuelto al equipo una energía que parecía perdida meses atrás. Más sólido en defensa, más eficaz en ataque y con una plantilla que empieza a responder de forma colectiva, el conjunto bianconero ha logrado reengancharse a la pelea por los puestos nobles de la clasificación. La sensación en el entorno es clara: la Juventus vuelve a ser un rival temible en el tramo decisivo del campeonato.

Se avecinan cambios

Sin embargo, este resurgir deportivo convive con un clima de incertidumbre institucional. La prensa italiana insiste en que el próximo mercado de verano será especialmente agitado en Turín. Se habla de una profunda reestructuración de la plantilla, con salidas importantes y la llegada de nuevos perfiles que permitan rejuvenecer y equilibrar el equipo. La dirección deportiva trabaja en varios frentes, consciente de que el buen momento actual no oculta la necesidad de cambios estructurales.

En ese contexto, cada partido adquiere un valor añadido. No solo se trata de sumar puntos, sino de convencer de cara al futuro: jugadores que se revalorizan, posiciones que se redefinen y un proyecto que busca asentarse tras meses de transición.

La Juventus, impulsada por resultados y expectativas, encara un final de temporada marcado por el rendimiento inmediato… y por las decisiones que definirán su próximo capítulo.