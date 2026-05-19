Un registro que nadie había logrado en LaLiga

El FC Barcelona cerró el curso con un hito que ya pertenece a la historia del campeonato: ha ganado todos sus partidos como local en una temporada de LaLiga de 38 jornadas, completando un 19 de 19 perfecto en su estadio. Es la primera vez que un equipo logra un pleno así en el formato actual de 20 clubes y 19 encuentros en casa, una muestra más de la regularidad que ha convertido al Barça de Hansi Flick en una apisonadora durante todo el año.

La cifra toma aún más dimensión al mirar atrás. El último precedente de un “pleno” local en la competición se remontaba al Real Madrid de 1985/86, pero entonces el campeonato tenía 17 partidos en casa, y los blancos los contaron por victorias. Cuarenta años después, el Barça ha llevado esa perfección un paso más allá, sosteniéndola durante todo el calendario completo y sin conceder ni un solo tropiezo en su feudo.

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El récord se terminó de sellar en el último partido en casa, con una victoria ante el Real Betis (3-1) que desató la celebración y reforzó la idea de “fortín” que ha acompañado al equipo toda la temporada. Más que una estadística, el 19/19 explica por qué el Barça ha construido su Liga desde la solvencia: cuando el calendario aprieta, el campeón se apoya en su estadio… y esta vez el Barcelona lo convirtió en un generador automático de puntos.