Real Oviedo vs. FC Andorra: horario, TV, estadísticas, clasificación y pronósticos

Ganar es una obligación para Real Oviedo y FC Andorra esta jornada. Los asturianos podrían caer de playoff si no logran el triunfo y su eterno rival, el Real Sporting, derrota al Eibar. En cuanto a los tricolores, todo lo que no sea llevarse los tres puntos significará consumar el descenso a Primera RFEF.

En clave azul, la buena noticia es que sólo dos equipos han ganado en la capital del Principado de Asturias este curso, Valladolid y Tenerife. En el bando contrario, el Andorra cuenta por victorias cada uno de sus tres partidos frente al Oviedo.

Horario y dónde ver por TV el Real Oviedo vs. Andorra

El partido se jugará este domingo, 26 de mayo, a las 18:30 horas en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere y será retransmitido a través de LaLiga Hypermotion TV, disponible en todos los operadores, así como DAZN y Amazon Prime Video.

Además, gracias a nuestras apuestas de fútbol, podrás jugar a otros encuentros de la jornada 41 en Segunda División como el Real Sporting vs. SD Eibar.

¿Aún no conoces el Noventazo? Crea tu apuesta exclusivamente para los 90 minutos del partido. Y si no aciertas, no te despistes. ¡Espera a que termine el encuentro!

Historial de enfrentamientos

Los 3 encuentros que han disputado entre sí ambos equipos se han saldado con triunfo para los andorranos:

Andorra 1 -0 Oviedo (23/24)

-0 Oviedo (23/24) Andorra 3 -1 Andorra (22/23)

-1 Andorra (22/23) Oviedo 0-1 Andorra (22/23)

En la primera vuelta, un gol de penalti en el minuto 81 sirvió para que el conjunto tricolor se adjudicara los tres puntos.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Real Oviedo viene de perder en su visita al Espanyol, 2-1, en un choque marcado por la polémica. Así las cosas, el conjunto dirigido por Luis Carrión ha perdido tres de sus últimos cinco compromisos.

Como local, el elenco carbayón ha ganado 11 de sus 20 encuentros hasta la fecha, pero todos ellos a partir del mes de octubre, cuando empezó a remontar el vuelo.

En cuanto al Andorra, sigue con vida gracias a su triunfo in extremis contra el Burgos la semana pasada. Un gol en el minuto 94 desató la locura en el Nacional. De esta manera, los de Ferran Costa cortaron una racha de cinco fechas sin conocer la victoria.

Los tricolores son el segundo peor equipo de LaLiga Hypermotion a domicilio (12/60 puntos), sólo por encima del Villarreal B. Sus dos únicos triunfos como visitante este curso llegaron en Leganés, durante la primera jornada, y ante el Eldense, a principios de mayo.

Clasificación de Real Oviedo y FC Andorra

El Real Oviedo es 6º con 61 puntos, dos de ventaja sobre el Real Sporting y Elche. Tiene perdido el enfrentamiento particular ante los rojiblancos, pero a su favor frente al cuadro ilicitano.

En cuanto al FC Andorra, se ubica 21º, penúltimo, con 40 puntos, a cinco de la salvación que marca el Mirandés.

Pronósticos para el Real Oviedo vs. FC Andorra

1.- Victoria del Real Oviedo a 1.5: los carbayones son claramente favoritos en los pronósticos. Además de haber perdido nada más que dos partidos como local esta campaña, se miden a un Andorra que es el segundo peor visitante de la categoría con 12 puntos de 60 posibles.

2.- Más de 2,5 goles a 1.6: ambos equipos están obligados a ganar, así que será un partido de ida y vuelta. En su última visita a Asturias, el Andorra perdió por 5-2 ante el Real Sporting.

COMBIPARTIDO

Victoria del Real Oviedo al descanso y al final + Ambos equipos anotan + Más de 8,5 córners a 8.5

Victoria del Real Oviedo a 1.5 Más de 2,5 goles a 1.6