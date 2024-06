Y ya solo nos queda Rudy Fernández, el último superviviente de la ÑBA

El baloncesto español tocó el cielo en Saitama en 2006 tras proclamarse campeona del mundo en una final inolvidable ante Grecia. Los nuestros vencieron a los helenos por 70-47 en un partido en el que se sobrepusieron a la baja de Pau Gasol para llevarse el título más importante de la historia de nuestro país.

De aquella foto del título, presidida por los chicos de la generación del 80 -Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, José Manuel Calderón, Carlos Cabezas y Berni Rodríguez- encontrábamos a tres pipiolos que durante este 2024 han decidido decir adiós tras una impresionante carrera deportiva.

Nos referimos, sin duda, a los nombres de Marc Gasol, Sergio Rodríguez y Rudy Fernández. El primero se marchó a principios de enero tras una impresionante carrera en la que ganó el anillo de la NBA y además otro Mundial de baloncesto. Chacho, quien lo hizo público este mes de junio, se ha ido con tres Euroligas y siete medallas con España como legado.

La lonvegivad de Rudy

Rudy Fernández será el último de la generación de Saitama en retirarse y lo hará con el récord de jugador que más veces ha vestido la camiseta española en la historia. Además, el mallorquín, de conseguir clasificarse para París 2024, se convertirá en olímpico por sexta vez, siendo el único que ha alcanzado ese registro en toda la historia del deporte de la canasta.

Cuando el bueno de Rodolfo jugó su primera Olimpiada, el Whatsapp no existía, Apple no había creado el iPhone, todos íbamos con cámaras de carrete Kodak, los coches eléctrico no eran más que una maqueta y Amazon se dedicaba a vender libros. La vida ha dado un giro de 180 grados en todo este tiempo.

Rudy, sin embargo, ha sabido mantener la esencia que le convirtió en un jugador diferente desde el primer momento de su carrera. Su instinto, su defensa y su puntería desde la línea de tres puntos le han permitido acceder a ese Monte Rushmore del baloncesto español que componen los hermanos Gasol y Navarro.

La colección de títulos de Rudy Fernández

Pese a que una lesión de espalda en 2010 puso en jaque su carrera deportiva, arrebatándonos al Rudy volador de los albores de su trayectoria, Fernández ha tenido un palmarés único e irrepetible que a nivel clubes se resume en: 29 títulos entre Juventut de Badalona y Real Madrid, siendo el único en la historia que ha ganado Euroliga, Eurocup y EuroChallenge de la FIBA.

Con el dorsal número '5' siempre a su espalda, Rudy tuvo una carrera más que digna en la NBA, estando durante tres temporadas en la mejor liga del mundo. Allí vistió los uniformes de Portland Trail Blazers y Denver Nuggets, para unos promedios de 9,1 puntos y un 40% de acierto en tiros de tres puntos en los 24 minutos de media que dispuso... y con el recuerdo de aquel concurso de mates que le 'robaron'.

Ahora Rudy se va a despedir vistiendo la camiseta donde más gloria ha obtenido. Con España, el bueno de Fernández ha ganado 11 medallas en categoría absoluta, siendo cuatro veces campeón de Europa, dos del mundo y tres veces medallista olímpico. Probablemente nadie en la historia de este país vaya a conseguir un palmarés similar al del mallorquín.