Pronósticos Uruguay vs. Bolivia: horario, TV, estadísticas y clasificación

La segunda jornada pueden esclarecer el panorama a corto plazo para Uruguay y Bolivia. El triunfo dejaría prácticamente sellado el pase de los de Marcelo Bielsa a cuartos e, incluso, no habría que hacer cuentas de cara a la última jornada en el caso de que Estados Unidos no pierda con Panamá. Más oscuro está el cielo en Bolivia, que sigue siendo una de las selecciones más débiles en CONMEBOL y podría decir adiós a esta edición si no logra el triunfo.

Salvo sorpresa, los dos centrales titulares de Uruguay en la primera fecha estarán disponibles. Ronald Araújo fue sustituido al descanso por un malestar que, según el propio jugador, había sido provocado por su falta de hidratación durante el día, mientras que Mathías Olivera sufrió nada más que una sobrecarga. En Bolivia, el extremo Roberto Fernández es baja tras una lesión que sufrió en el tobillo durante el transcurso del duelo frente a Estados Unidos.

No te pierdas la previa del choque entre Venezuela y México

Horario y dónde ver por TV el Uruguay vs. Bolivia

El partido se jugará este viernes, 28 de junio, a las 03:00 horas en el MetLife Stadium (Nueva Jersey). Será retransmitido a través del canal Movistar Plus+ (dial 7).

Además, gracias a nuestras apuestas de la Copa América, podrás jugar a otros encuentros como el Paraguay vs. Brasil.

En caso de que tengas dudas sobre cómo realizar una apuesta, sigue estos 10 pasos para disfrutar al máximo de tu experiencia.

Historial de enfrentamientos

Estos dos países se han visto las caras en 47 ocasiones: 31 victorias para Uruguay, 8 para Bolivia y 8 empates. Sin embargo, la Verde sólo ha obtenido un triunfo lejos de su país ante el combinado uruguayo. Fue en la final de la Copa América 1949, cuando venció por 3-2.

Así han finalizado los cinco encuentros más recientes:

Uruguay 3-0 Bolivia (Clasificación para el Mundial, 2023)

Bolivia (Clasificación para el Mundial, 2023) Bolivia 3-0 Uruguay (Clasificación para el Mundial, 2021)

Uruguay (Clasificación para el Mundial, 2021) Uruguay 4-2 Bolivia (Clasificación para el Mundial, 2021)

Bolivia (Clasificación para el Mundial, 2021) Bolivia 0-2 Uruguay (Copa América, 2021)

(Copa América, 2021) Uruguay 4-2 Bolivia (Clasificación para el Mundial, 2017)

En la Copa América, tras 16 encuentros, los charrúas suman 13 victorias, por dos empates y una alegría para Bolivia. El saldo de goles es de 50-6, favorable a Uruguay.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Uruguay cumplió con los pronósticos y superó sin demasiados problemas a Panamá en la primera jornada (3-1). Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Matías Viña fueron los protagonistas en una noche que sólo empañó el gol del honor para el conjunto canalero, obra de Michael Murillo.

Precisamente, Darwin Núñez es el hombre más en forma del combinado celeste. El delantero del Liverpool ha visto puerta en cada uno de sus seis últimos partidos con la selección.

En el otro lado de la moneda, Bolivia sucumbió en su debut contra el anfitrión Estados Unidos (2-0), que ya tenía ventaja en el marcador antes de alcanzar los tres minutos de juego, gracias a un espectacular tanto de Christian Pulisic. Los bolivianos apenas generaron un xG (goles esperados) de 0,13.

El equipo dirigido por Antonio Zago solamente ha ganado uno de sus 31 compromisos más recientes en la Copa América (Ecuador, 2015) y acumula trece derrotas consecutivas en el torneo.

Clasificación de Uruguay y Bolivia en la Copa América

Los dos equipos pueden definir su futuro al final de este encuentro. Uruguay estaría clasificada si gana y Panamá pierde o empata frente a Estados Unidos. En el caso de Bolivia, para no quedar eliminada, tiene que igualar o mejorar el resultado de los de Jesse Marsch.

Así está el Grupo C:

Uruguay - 3 puntos (+2) Estados Unidos - 3 puntos (+2) Panamá - 0 puntos (-2) Bolivia - 0 puntos (-2)

Pronósticos para el Uruguay vs. Bolivia

1.- Victoria de Uruguay con hándicap (-1) a 1.5: los de Marcelo Bielsa son claramente favoritos en los pronósticos ante un combinado boliviano cuyo rendimiento fuera de su país es paupérrimo. La Verde suma trece derrotas seguidas en Copa América y nueve años sin cosechar un triunfo en el torneo.

2.- Ambos equipos no anotan a 1.6: Bolivia apenas ha marcado seis tantos en sus once partidos más recientes de Copa América. Por si fuera poco, no ha visto puerta en tres de los cuatro últimos enfrentamientos ante Uruguay.

3.- Darwin Núñez marca gol en cualquier momento a 1.7: el jugador del Liverpool lleva seis compromisos seguidos anotando con Uruguay y este partido ante una débil Bolivia es la ocasión perfecta para estirar la racha. En noviembre de 2023, les hizo un doblete a los bolivianos en Montevideo.

COMBIPARTIDO

Ambos equipos no anotan + Uruguay realiza 9 o más disparos a puerta + Darwin Núñez marca gol en cualquier momento a 8.0