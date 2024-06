Pronósticos Portugal vs. Eslovenia: horario, TV, estadísticas y cuadro

A priori, esta es una de las eliminatorias más desequilibradas, pero los caminos del fútbol son inescrutables y cosas más raras se han visto en este impredecible deporte. Roberto Martínez, a los mandos de Bélgica, fue quien dejó sin cuartos de final a Portugal en 2021. Ahora, el técnico español atesora la posibilidad de compensar a los lusos tres años después.

Mientras, Eslovenia no tiene nada que perder. Jamás había avanzado más allá de la fase de grupos en un gran torneo a nivel de selecciones. Los Fantje empataron sus tres partidos de la fase de grupos. ¿La única vez que eso sucedió antes de la presente edición? En 2016, obra de Portugal, que a la postre levantó el título.

Erik Janza será la única ausencia de este choque. El futbolista esloveno vio una segunda tarjeta amarilla y tendrá que cumplir ciclo de amonestaciones.

Horario y dónde ver por TV el Portugal vs. Eslovenia

El partido se jugará este lunes, 1 de julio, a partir de las 21:00 horas en el Frankfurt Arena y será retransmitido a través de La 1 y RTVE Play.

Historial de enfrentamientos

Sólo existe un antecedente entre estas dos selecciones. Hablamos de un amistoso que disputaron el 26 de marzo de este mismo año en Liubliana. Eslovenia se impuso por 2-0 sobre Portugal, acabando con una increíble racha de once triunfos consecutivos que arrastraban los lusos.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Portugal se clasificó cómodamente para octavos en primera posición. Ganó sus dos primeros partidos contra la República Checa (2-1) y Turquía (0-3), aunque cedió en el último contra Georgia (2-0), si bien es cierto que ya no se jugaba nada y varios titulares se quedaron en el banquillo.

Cristiano Ronaldo se ha quedado sin marcar en una fase de grupos con su país por primera vez. El futbolista de Madeira tuvo la oportunidad de abrir su cuenta particular en el partido frente a los otomanos, pero decidió regalarle el gol a Bruno Fernandes.

Por su parte, Eslovenia afronta la primera eliminatoria de su historia. Empató sus tres encuentros de la fase de grupos contra Dinamarca (1-1), Serbia (1-1) e Inglaterra (0-0), lo que le valió para ser una de las cuatro mejores terceras en esta EURO 2024.

Una tarjeta amarilla fue lo que le privó de acabar en segundo lugar al combinado de Matjaz Kek. Los eslovenos acabaron empatados a todo con Dinamarca, y hubo que acudir a los puntos disciplinarios para deshacer el entuerto.

Cuadro de Portugal y Eslovenia

El ganador de esta eliminatoria se verá las caras en cuartos de final con Francia o Bélgica, que dirimirán su partido este mismo lunes por la tarde.

Pronósticos para el Portugal vs. Eslovenia

1.- Victoria de Portugal en el tiempo reglamentario a 1.38: los lusos son claramente favoritos en los pronósticos frente a una selección eslovena que ocupa el número 57 en el ranking FIFA y jamás en su historia ha jugado una eliminatoria.

2.- Más de 9,5 córners en el tiempo reglamentario a 1.9: los tres encuentros de Portugal en la fase de grupos han alcanzado los dobles dígitos en materia de saques de esquina.

3.- Cristiano Ronaldo marca gol en los 90 minutos a 1.8: los grandes jugadores aparecen en los grandes momentos, y a CR7 no se le puede negar su empeño de buscar la portería contraria desde que comenzó el torneo.

