Pronósticos Perú vs. Canadá: horario, TV, estadísticas y clasificación

Después de un debut bastante insulso para ambos equipos, esta segunda jornada se presenta trascendental en un grupo donde Argentina está decidida a ocupar la primera plaza, mientras que Chile, Perú y Canadá batallarán por acompañar a la vigente campeona del mundo en su camino hacia cuartos de final.

Luis Advíncula, el rápido lateral que tiene el equipo de la franja, será baja después de retirarse lesionado a los 35 minutos del choque ante Chile. Marcos López ocupará su lugar en el campo. Alexander Callens también se fue con molestias en el tramo final del encuentro, pero eso no le impedirá estar disponible para la segunda jornada. En Canadá, Jesse Marsch cuenta con toda su plantilla.

Horario y dónde ver por TV el Perú vs. Canadá

El partido se jugará este miércoles, 26 de junio, a las 00:00 horas en el Children's Mercy Park (Kansas City) y será retransmitido a través de Vamos por Movistar+.

Historial de enfrentamientos

Sólo existe un precedente entre ambas selecciones. Hablamos de un amistoso en 2010 que terminó con victoria de Perú por 0-2 en Toronto. José Carlos Fernández y Jean Tragodara fueron los goleadores del encuentro.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Perú empató sin goles en su debut ante Chile. Los incas apenas efectuaron cuatro remates en un partido bastante cerrado y con pocas ocasiones. Sin embargo, el conjunto dirigido por Jorge Fossati no pierde un partido desde el 16 de noviembre de 2023 en la altura de Bolivia y, desde entonces, ha enlazado seis compromisos sin conocer la derrota.

En 2024, sólo la República Dominicana ha sido capaz de batir la portería peruana. Nicaragua (2-0), Paraguay (0-0), El Salvador (0-1) y Chile (0-0) se fueron a casa con las manos vacías.

Por su parte, Canadá no tuvo un buen inicio contra Argentina y cayó por 0-2. La adelanta defensa propuesta por Jesse Marsch no obtuvo resultados, aunque los norteamericanos sí gozaron de ocasiones bastante claras para poner en más aprietos a los actuales campeones del mundo.

El conjunto de la hoja de arce únicamente ha ganado tres de sus doce encuentros más recientes (Cuba, Jamaica y Trinidad y Tobago). Pese a la irregularidad de sus resultados, Canadá ha dejado su puerta a cero en tres de sus cuatro partidos este año.

Clasificación de Perú y Canadá en la Copa América

Ninguna de estas dos selecciones puede quedar eliminada en esta segunda jornada, pues la diferencia general de goles es el principal criterio de desempate en la Copa América. En el peor de los casos, Canadá estaría a tres puntos de Argentina, siempre y cuando Chile se imponga al conjunto albiceleste.

Así está el Grupo A:

Argentina - 3 puntos (+2) Chile - 1 punto (0) Perú - 1 punto (0) Canadá - 0 puntos (-2)

Pronósticos para el Perú vs. Canadá

1.- Victoria de Canadá a 2.3: el conjunto de la hoja de arce es favorito en los pronósticos ante un equipo peruano cuya última victoria en un partido oficial fue el 30 de marzo de 2022 (Paraguay).

2.- Menos de 2,5 goles a 1.6: Perú solamente ha encajado un gol en sus últimos cuatro partidos, mientras que Canadá acumula tres encuentros consecutivos sin anotar.

3.- Cyle Larin marca gol en cualquier momento a 3.6: el delantero del Mallorca es el máximo goleador en la historia de la Selección de Canadá con 29 dianas, así que nos decantamos por él en un partido tan importante.

COMBIPARTIDO

Victoria de Canadá + Menos de 2,5 goles + Cyle Larin marca gol en cualquier momento a 14.0