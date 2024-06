Pronósticos Países Bajos vs. Austria: horario, TV, estadísticas y clasificación

Países Bajos y Austria se verán las caras en la última jornada de la primera fase con un billete a octavos como premio al ganador de este encuentro. No obstante, a los de Ronald Koeman les vale el empate para conseguir el objetivo. La Oranje no avanza más allá de la primera ronda en dos Eurocopas seguidas desde 2004 y 2008. Mientras, Austria ha caído en fase de grupos en dos de sus tres participaciones.

Gernot Trauner, el zaguero del Feyenoord que marcó gol ante Polonia, es duda para este encuentro, mientras que los neerlandeses tienen a toda su plantilla disponible.

Horario y dónde ver por TV el Países Bajos vs. Austria

El partido se jugará este martes, 25 de junio, a las 18:00 horas en el Olympiastadion (Berlín). Será retransmitido en abierto a través de La 2, Teledeporte y RTVE Play.

Historial de enfrentamientos

Se han disputado un total de 20 partidos entre ambas selecciones. Países Bajos ha ganado 10, mientras que Austria suma 6 triunfos y se han registrado 4 empates.

Así finalizaron los últimos cinco encuentros:

Países Bajos 2-0 Austria (Eurocopa, 2020)

Austria (Eurocopa, 2020) Austria 0-2 Países Bajos (Amistoso, 2016)

(Amistoso, 2016) Países Bajos 3-1 Austria (Amistoso, 2011)

Austria (Amistoso, 2011) Austria 3-4 Países Bajos (Amistoso, 2008)

(Amistoso, 2008) Países Bajos 3-1 Austria (Clasificación para la Eurocopa, 2003)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Países Bajos ha ganado siete de sus últimos nueve partidos. Comenzó su periplo en esta Eurocopa derrotando agónicamente a Polonia, 1-2, mientras que el VAR le privó del triunfo ante Francia en la segunda jornada (0-0).

La principal fortaleza del cuadro neerlandés es la solidez defensiva. Solamente ha encajado gol dos veces en seis encuentros disputados a lo largo de 2024.

Al mismo tiempo, Austria viene de salvar un match-ball contra Polonia, a quien derrotó por 1-3 para no enterrar sus opciones de ser segunda de grupo. Antes, el combinado de Ralf Rangnick había caído por la mínima ante Francia, 0-1.

El mencionado tropiezo ante Les Bleus es el único en el que los austriacos no han marcado gol durante sus diecinueve partidos más recientes.

¿Qué necesitan Países Bajos y Austria para clasificarse a octavos de final en la Eurocopa?

Países Bajos estará en octavos de final si gana o empata contra Austria. Además, logrará el liderato si mejora el resultado de Francia, mientras que, si hay igualdad a puntos con el cuadro galo, se utilizará la diferencia general de goles, goles a favor, puntos disciplinarios y el ranking de los Clasificatorios Europeos como criterios de desempate, por ese orden, puesto que el partido entre ambos acabó con empate a cero.

En el caso de Austria, sólo le vale ganar para estar en la próxima ronda de manera directa. Si no lo hace, acabará en tercer lugar y tendrá que esperar a la conclusión de la fase de grupos para saber si está entre las cuatro mejores.

Así está el Grupo D en la EURO 2024:

Países Bajos - 4 punt.os (+1) Francia - 4 puntos (+1) Austria - 3 puntos (+1) Polonia - 0 puntos (-3)

