Pronósticos Inglaterra vs. Eslovenia: horario, TV, estadísticas y clasificación

Pocos hubieran apostado hace una semana porque Inglaterra y Eslovenia se jugarían entre sí el liderato en la última jornada, pero los resultados hasta la fecha han hecho posible esta circunstancia. Los de Southgate, virtualmente ya clasificados, necesitan ganar para no depender de otros factores a la hora de lograr el primer puesto del grupo, mientras que el conjunto esloveno también está exigido a sumar los tres puntos para colarse en octavos.

Luke Shaw, que lleva lesionado desde mediados de febrero, podría reaparecer en este encuentro, aunque sigue siendo duda en los Three Lions. Eslovenia tiene a todos sus convocados disponibles.

Horario y dónde ver por TV el Inglaterra vs. Eslovenia

El partido se jugará este martes, 25 de junio, a las 21:00 horas en el Cologne Stadium (Colonia) y será retransmitido en abierto a través de La 1 y RTVE Play.

Historial de enfrentamientos

Un total de 6 partidos contemplan a estas dos selecciones a lo largo de la historia: 5 victorias para los Three Lions y un empate.

Inglaterra 1-0 Eslovenia (Clasificación para el Mundial, 2017)

Eslovenia (Clasificación para el Mundial, 2017) Eslovenia 0-0 Inglaterra (Clasificación para el Mundial, 2016)

Inglaterra (Clasificación para el Mundial, 2016) Eslovenia 2-3 Inglaterra (Clasificación para la Eurocopa, 2015)

(Clasificación para la Eurocopa, 2015) Inglaterra 3-1 Eslovenia (Clasificación para la Eurocopa, 2014)

Eslovenia (Clasificación para la Eurocopa, 2014) Eslovenia 0-1 Inglaterra (Mundial, 2010)

(Mundial, 2010) Inglaterra 2-1 Eslovenia (Amistoso, 2009)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Inglaterra ha sido objeto de muchas críticas desde que comenzó la Eurocopa. Ganó por la mínima a Serbia, 0-1, pero no pasó del empate (1-1) contra Dinamarca.

Gareth Southgate ha apostado por Trent Alexander-Arnold como centrocampista, en lugar de lateral, un experimento que no le ha dado ningún resultado hasta el momento, mientras que el segundo máximo goleador de la Premier League en el curso 23/24 todavía siguen sin participar un solo minuto.

En cuanto a Eslovenia, a priori la cenicienta del grupo, ha logrado sendos empates contra Dinamarca y Serbia, ambos 1-1, aunque el último les dejó un mal sabor de boca. Cuando ya saboreaban el triunfo, un remate de cabeza de Luka Jovic a la salida de un córner en el minuto 95 puso las tablas en el marcador.

Los de Matjaz Kek llevan 14 partidos seguidos viendo puerta. La última vez que se quedaron sin marcar fue el 16 de junio de 2023, hace poco más de un año, ante Finlandia (2-0).

¿Qué necesitan Inglaterra y Eslovenia para estar en octavos de la Eurocopa?

Los Three Lions se clasificarán sumando un punto en la tercera jornada. Además, lograrán el liderato del grupo si se adjudican el triunfo o Dinamarca no gana a Serbia y ellos no pierden contra Eslovenia. También se puede dar la coyuntura de que Inglaterra y Dinamarca empaten a puntos. En ese caso, la clasificación se definirá, en este orden, por diferencia general de goles, goles a favor, puntos disciplinarios y la clasificación en los Clasificatorios Europeos.

Por su parte, Eslovenia está obligada a ganar si quiere meterse en octavos de final. Y podría ser campeón de grupo en el caso de lograr el triunfo y que Dinamarca pierda o empate contra Serbia. Nuevamente, si hay empate a puntos, se tendrían en cuenta los criterios explicados en el párrafo anterior.

Así luce el Grupo C de la EURO 2024:

Inglaterra - 4 puntos (+1) Dinamarca - 4 puntos (0) Eslovenia - 2 puntos (0) Serbia - 1 punto (-1)

Pronósticos para el Inglaterra vs. Eslovenia

1.- Victoria de Inglaterra a 1.36: los de Southgate son muy favoritos en los pronósticos. Se miden a una de las selecciones más flojas de todo el campeonato, y necesitan dar un puñetazo encima de la mesa después de un arranque con muchas dudas. Eslovenia jamás ha ganado a Inglaterra.

2.- Ambos equipos anotan a 2.2: Eslovenia ha marcado en cada uno de sus catorce compromisos internacionales desde junio del año pasado.

3.- Harry Kane marca gol en cualquier momento a 1.9: el delantero del Bayern de Múnich ya vio puerta en la segunda jornada contra Dinamarca. La última vez que estos dos países se vieron las caras, los Three Lions ganaron por 1-0 con un gol en el minuto 94... de Harry Kane.

