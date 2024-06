Pronósticos Francia vs. Polonia: horario, TV, estadísticas y clasificación

Todo abierto para Francia. Les Bleus llegan virtualmente clasificados con cuatro puntos, pero todavía están en disposición de hacerse con el liderato del grupo o caer a la tercera plaza. La buena noticia para el conjunto galo es que se miden a una Polonia ya eliminada. El conjunto de Michal Probierz viene de cosechar dos derrotas en dos jornadas y llegará sin nada en juego a su último compromiso.

Pese a que su equipo no puede escalar a la tercera posición, Robert Lewandowski podría gozar de su primera titularidad en el torneo, mientras Karol Swiderski, que también llegó con molestias a la Eurocopa, le acompañaría en la dupla de ataque. En Francia, Mbappé regresará al once portando una máscara en la cara. Pero deberá tener cuidado. Si el flamante fichaje del Real Madrid es amonestado, no jugará en octavos de final.

Horario y dónde ver por TV el Francia vs. Polonia

El partido se jugará este martes, 25 de junio, a las 18:00 horas en el BVB Stadion Dortmund y será retransmitido en abierto a través de La 1 y RTVE Play.

Historial de enfrentamientos

Estos dos países se han visto las caras en 17 ocasiones: 9 victorias para Francia, 3 para Polonia y 5 empates. Así finalizaron los cinco encuentros más recientes:

Francia 3-1 Polonia (Mundial, 2022)

Polonia (Mundial, 2022) Polonia 0-1 Francia (Amistoso, 2011)

(Amistoso, 2011) Francia 0-0 Polonia (Amistoso, 2004)

Polonia (Amistoso, 2004) Francia 1-0 Polonia (Amistoso, 2000)

Polonia (Amistoso, 2000) Francia 1-1 Polonia (Clasificación para la Eurocopa, 1995)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Francia está invicta después de dos jornadas, aunque las sensaciones son francamente mejorables. Sufrió para imponerse a Austria en el debut (1-0), y no pasó del empate a cero contra Países Bajos en un choque donde Kylian Mbappé fue la gran ausencia. La intervención del VAR (fuera de juego) impidió a los neerlandeses llevarse el triunfo con un tanto en la recta final.

Les Bleus no han encajado gol en ninguno de sus cuatro compromisos más recientes. Chile, en un amistoso a finales de marzo, es el último país en romper el muro de Mike Maignan.

Por su parte, Polonia llega con cero puntos en el casillero, aunque su rendimiento ha estado por encima de los resultados. Se quedó a siete minutos de rascar un punto contra Países Bajos (1-2) y su duelo con Austria (1-3) no se desequilibró definitivamente hasta el ecuador del segundo tiempo.

Los de Michal Probierz han caído en primera ronda por cuarta vez en sus cinco participaciones en la Eurocopa. En las tres anteriores, no fueron capaces de lograr ningún triunfo.

¿Qué necesita Francia para meterse en octavos de final de la Eurocopa?

Francia se clasificará con un empate, mientras que una derrota solamente le serviría si Austria no gana a Países Bajos. De cara al primer puesto, en un hipotético empate con los neerlandeses, los criterios de desempate serían los siguientes: diferencia general de goles, goles a favor, puntos disciplinarios y el ranking en los Clasificatorios Europeos, por este orden, pues el encuentro ante los neerlandeses acabó con empate a cero.

Así está el Grupo D:

Países Bajos - 4 puntos (+1) Francia - 4 puntos (+1) Austria - 3 puntos (+1) Polonia - 0 puntos (-3)

Pronósticos para el Francia vs. Polonia

1.- Victoria de Francia con hándicap (-2) a 3.4: el conjunto galo necesita ganar, pero debe hacerlo por la mayor cantidad de goles posible para adelantar a Países Bajos en un hipotético empate a puntos en la clasificación.

2.- Ambos equipos anotan a 2.0: pese a su mala actuación, Polonia ha visto puerta en sus dos encuentros hasta la fecha en esta Eurocopa, y Robert Lewandowski podría regresar a la titularidad.

3.- Kylian Mbappé marca gol en cualquier momento a 1.75: el futbolista del Real Madrid tiene todas las papeletas para reaparecer en este decisivo encuentro y su actuación será clave a la hora de que Francia avance a octavos de final como primera de grupo.

COMBIPARTIDO

Victoria de Francia con hándicap (-2) + Ambos equipos anotan + Kylian Mbappé marca gol en cualquier momento a 12.0