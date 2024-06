Pronósticos España vs. Georgia: horario, TV, estadísticas y cuadro

España y Georgia se conocen al milímetro. Compartieron grupo durante la fase de clasificación para esta Eurocopa, así como para el anterior Mundial, y La Roja ha hecho pleno de victorias en ambos casos, con un saldo de dieciséis goles a favor y tres en contra.

El país de las cinco cruces llegó a este certamen casi sin querer. Quedó penúltimo de su grupo en el camino hacia la EURO 2024, pero pudo disputar la repesca gracias a la Nations League, donde logró uno de los cuatro lideratos en la Liga C. Tras imponerse a Luxemburgo y Grecia -por penaltis-, Georgia alcanzó la primera Eurocopa de su historia.

Luis de la Fuente tiene hasta tres dudas para este encuentro. Nacho Fernández, Jesús Navas y Ayoze Pérez están entre algodones, aunque ninguno descartado. Por parte de Georgia, no podrá contar con el joven centrocampista del Uni Craiova, obligado a cumplir ciclo de amonestaciones.

España, ¿contra la cenicienta de la Eurocopa? Así es la Selección de Georgia

Horario y dónde por TV el España vs. Georgia

El partido se jugará este domingo, 30 de junio, a las 21:00 horas en el Cologne Stadium y será retransmitido en abierto por La 1 y RTVE Play.

Historial de enfrentamientos

Existen un total de 7 antecedentes entre ambos países: 6 victorias para España y una para Georgia. No obstante, ese único triunfo del país de las cinco cruces llegó en un encuentro de carácter amistoso.

España 3-1 Georgia (Clasificación para la Eurocopa, 2023)

Georgia (Clasificación para la Eurocopa, 2023) Georgia 1-7 España (Clasificación para la Eurocopa, 2023)

(Clasificación para la Eurocopa, 2023) España 4-0 Georgia (Clasificación para el Mundial, 2021)

Georgia (Clasificación para el Mundial, 2021) Georgia 1-2 España (Clasificación para el Mundial, 2021)

(Clasificación para el Mundial, 2021) España 0-1 Georgia (Amistoso, 2016)

(Amistoso, 2016) España 2-0 Georgia (Clasificación para el Mundial, 2013)

Georgia (Clasificación para el Mundial, 2013) Georgia 0-1 España (Clasificación para el Mundial, 2012)

¿Cómo llegan ambos equipos?

España viene de firmar una primera fase inmaculada. Nueve puntos y cero goles encajados. Debutó sacándole los colores a Croacia (3-0) y, a continuación, se impuso a Italia con un dominio incontestable en el que sólo faltó una mayor precisión en ataque (1-0). En la última jornada, con suplentes sobre el campo, derrotó a Albania, 1-0.

Los hombres de Luis de la Fuente únicamente han perdido uno de sus últimos quince compromisos, y suman cinco victorias consecutivas.

Por su parte, Georgia, un país de apenas cuatro millones de habitantes, ha debutado en una Eurocopa a lo grande. Comenzó con mal pie tras su derrota frente a Turquía (3-1), pero logró un meritorio empate ante la República Checa (1-1) y dio la gran campanada en la tercera fecha con su triunfo sobre Portugal por 2-0.

Antes de esta edición, hubo 7 debutantes en la Eurocopa que avanzaron más allá de la fase de grupos. Sólo Gales e Islandia, ambos en 2016, consiguieron ganar su primer partido de eliminatorias.

Cuadro de España y Georgia en la Eurocopa

El ganador de esta eliminatoria se cruzará en cuartos con Alemania o Dinamarca, que jugarán este sábado, 29 de junio, a partir de las 21:00 horas en Dortmund.

Pronósticos para el España vs. Georgia

1.- Victoria de España en el tiempo reglamentario a 1.18: La Roja es muy favorita en los pronósticos. Ha ganado los seis enfrentamientos oficiales ante Georgia, y le endosó un 1-7 en Tifilis el pasado mes de noviembre.

2.- Ambos equipos anotan en el tiempo reglamentario a 2.3: Georgia ha visto puerta en los tres encuentros de la fase de grupos, así como en los dos partidos que disputó frente a España en la fase de clasificación para esta Eurocopa.

3.- Álvaro Morata marca gol en el tiempo reglamentario a 1.85: el delantero del Atlético de Madrid fue autor de un hat-trick en el mencionado 1-7 de hace unos meses, y buscará su segundo tanto en esta EURO tras el que le marcó a Croacia en la primera jornada.

