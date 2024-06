Pronósticos Dinamarca vs. Serbia: horario, TV, estadísticas y clasificación

El Grupo C bajará la persiana con todo por decidir para sus cuatro integrantes. Dinamarca, pese a que todavía no conoce el triunfo, tiene altas probabilidades de clasificarse para las eliminatorias, incluso no ganando este choque, pues la débil Eslovenia se ve las caras con Inglaterra. En el bando contrario, Serbia sí que llega con urgencias. Sólo le vale ganar.

Filip Kostic es la única baja en el conjunto serbio, al tiempo que Dinamarca llega con todos sus efectivos disponibles. Más allá de la cuestión física, algunos futbolistas también tendrán que estar atentos de no ver una tarjeta amarilla que les impida jugar en octavos. Serbia tiene hasta seis apercibidos, por cuatro en Dinamarca.

Horario y dónde ver por TV el Dinamarca vs. Serbia

El partido se jugará este martes, 25 de junio, a las 21:00 horas en el Munich Football Arena y será retransmitido en abierto a través de La 1 y RTVE Play.

Además, gracias a nuestras apuestas de la Eurocopa, podrás jugar al otro encuentro del grupo, Inglaterra vs. Eslovenia.

En caso de que tengas dudas sobre cómo realizar una apuesta, sigue estos 10 pasos para disfrutar al máximo de tu experiencia.

Historial de enfrentamientos

Existen un total de 3 antecedentes entre ambos países, y todos ellos acabaron en victoria del conjunto danés. El único gol de Serbia llegó en 2014.

Dinamarca 3-0 Serbia (Amistoso, 2022)

Serbia (Amistoso, 2022) Dinamarca 2-0 Serbia (Clasificación para la Eurocopa, 2015)

Serbia (Clasificación para la Eurocopa, 2015) Serbia 1-3 Dinamarca (Clasificación para la Eurocopa, 2014)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Dinamarca viene de empatar sus dos primeros partidos en esta Eurocopa. Firmó tablas ante Eslovenia en su debut después de no poder sostener el triunfo en el último cuarto de hora, mientras que un gol de Hjulmand contrarrestó el de Harry Kane contra Inglaterra.

En el último año y medio, los daneses solamente han perdido dos encuentros. Uno fue ante Kazajistán después de ir ganando por dos goles y otro ante Irlanda del Norte, sin nada en juego durante la última jornada de la fase de clasificación para este torneo.

Por su parte, Serbia todavía no conoce la victoria en la Eurocopa. Dio una buena imagen ante Inglaterra, pero eso no fue suficiente para evitar la derrota por 0-1, mientras que logró un agónico empate en el minuto 95 frente a Eslovenia el pasado jueves.

El conjunto balcánico apenas ha sumado cuatro victorias en sus últimos trece compromisos (Lituania, Montenegro, Chipre y Suecia) después de un 2022 muy exitoso a nivel de resultados.

¿Qué necesitan Dinamarca y Serbia para estar en octavos de final de la Eurocopa?

El conjunto danés se clasificará a octavos si gana a Serbia. Para ser primero de grupo, tiene que ganar y esperar que Inglaterra pierda o empate contra Eslovenia, aunque podría ser necesario asistir a los criterios de desempate para conocer cómo se reparten las dos primeras plazas. También se acudiría al desempate si Dinamarca y Eslovenia empatan sus respectivos encuentros. Los nórdicos quedarán eliminados si pierden y Eslovenia puntúa.

En cuanto a Serbia, para avanzar en segunda posición tiene que ganar y esperar que Eslovenia no gane a Inglaterra. De todas formas, aunque el elenco balcánico quede en tercer lugar, tiene muchas posibilidades de estar en octavos de final, siempre y cuando logre los tres puntos ante Dinamarca. El equipo de Dragan Stojkovic estará eliminado si no gana.

Así está la clasificación en el Grupo C:

Inglaterra - 4 puntos (+1) Dinamarca - 2 puntos (0) Eslovenia - 2 puntos (0) Serbia - 1 punto (-1)

Pronósticos para el Dinamarca vs. Serbia

1.- Victoria de Dinamarca a 2.2: el conjunto nórdico es ligeramente favorito en los pronósticos ante una Serbia que participa por primera vez en la Eurocopa y apenas ha podido rascar un empate gracias a un cabezazo de Luka Jovic en el minuto 95 contra Eslovenia.

2.- Ambos equipos anotan a 1.6: Dinamarca ha visto puerta en las dos primeras jornadas, pero también ha concedido gol en ambos compromisos.

3.- Christian Eriksen marca o asiste a 2.3: el jugador del Manchester United está siendo el más destacado en Dinamarca hasta la fecha, y es el autor de uno de los dos goles que lleva su país en este torneo.

COMBIPARTIDO

Victoria de Dinamarca + Ambos equipos anotan + Christian Eriksen marca o asiste a 5.6