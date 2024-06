Pronósticos Colombia vs. Costa Rica: horario, TV, estadísticas y clasificación

Colombia, una de las selecciones más en forma a día de hoy en todo el mundo, intentará meterse en cuartos de final por sexta edición consecutiva, al tiempo que Costa Rica, que dio la campanada el pasado martes empatando ante Brasil, quiere mantener vivas sus opciones en un torneo donde no ha superado la fase de grupos en tres de sus cinco intentos.

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo lleva 24 partidos al hilo sin perder (19 V, 5E). Los siguientes países en la lista con mejores rachas vigentes son Catar y Uzbekistán, ambos con 13 encuentros seguidos invictos. Les siguen Senegal (10) y Sudáfrica (9).

Horario y dónde ver por TV el Colombia vs. Costa Rica

El partido se jugará este sábado, 29 de junio, a las 00:00 horas en el State Farm Stadium (Arizona, Glendale). Será retransmitido en la pantalla de Vamos por Movistar+.

Historial de enfrentamientos

Después de 13 partidos entre ambos conjuntos, jamás se ha registrado un empate. Colombia suma 10 victorias, mientras que Costa Rica lleva 3, de la que solamente una fue en Copa América.

Así han finalizado los últimos cinco encuentros:

Colombia 3-1 Costa Rica (Amistoso, 2018)

Costa Rica (Amistoso, 2018) Colombia 2-3 Costa Rica (Copa América, 2016)

(Copa América, 2016) Colombia 1-0 Costa Rica (Amistoso, 2015)

Costa Rica (Amistoso, 2015) Colombia 1-0 Costa Rica (Copa América, 2011)

Costa Rica (Copa América, 2011) Colombia 2-0 Costa Rica (Copa América, 2004)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Colombia venció y convenció en su debut contra Paraguay. Ganó 2-1, gracias a los goles de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, aunque los guaraníes le pusieron picante al encuentro con un tanto al filo del minuto 70.

Los hombres de Néstor Lorenzo suman nueve victorias consecutivas y no pierden un partido desde el 2 de febrero de 2022 en Argentina. Además, en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, los cafeteros ocupan la tercera plaza con 12 puntos, a tres del liderato y siete por encima de la repesca.

Por su parte, Costa Rica logró un heroico empate en la primera jornada frente a Brasil. Los ticos apenas pisaron el área contraria, pero supieron neutralizar la superioridad carioca y arrancaron con un punto que no entraba en los planes de nadie.

Así las cosas, el combinado centroamericano únicamente ha perdido uno de sus siete compromisos a lo largo de 2024. Se ha impuesto a El Salvador, Honduras, Saint Kitts y Nevis y Granada, ha empatado con Uruguay y Brasil, y ha perdido con Argentina.

Clasificación de Colombia y Costa Rica en la Copa América

Si gana, Colombia está en cuartos de final. Así de simple. Mientras, Costa Rica no puede quedar eliminada en ningún caso, pues la Copa América tiene la diferencia de goles como principal criterio de desempate, aunque una derrota la podría dejar bastante tocada en función del resultado entre Brasil y Paraguay.

Así luce el Grupo D:

Colombia - 3 puntos (+1) Brasil - 1 punto (0) Costa Rica - 1 punto (0) Paraguay - 0 puntos (-1)

Pronósticos para el Colombia vs. Costa Rica

1.- Victoria de Colombia a 1.32: el conjunto tricolor es muy favorito en los pronósticos, algo completamente lógico teniendo en cuenta que hablamos de uno de los países más en forma del planeta con nueve victorias en sus últimos nueve partidos.

2.- Menos de 2,5 goles a 1.82: Costa Rica lleva cuatro encuentros seguidos sin encajar gol y dejó una gran impresión a nivel defensivo contra Brasil en la primera jornada.

3.- James Rodríguez marca o asiste a 1.73: el futbolista del Sao Paulo dio dos pases de gol en el debut ante Paraguay y vuelve a estar a un gran nivel con su selección.

COMBIPARTIDO

Victoria de Colombia + Menos de 2,5 goles + James Rodríguez marca o asiste a 5.5