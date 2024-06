Pronósticos Brasil vs. Costa Rica: horario, TV, estadísticas y clasificación

Por tercera vez en la historia, Brasil y Costa Rica se verán las caras en la Copa América. Los dos enfrentamientos previos, uno en 1997 y otro en 2004, se saldaron con goleadas para la Canarinha, que es muy favorita para comenzar el certamen con una victoria.

Los cariocas han sido finalistas en las dos ediciones más recientes del torneo. Salieron campeones en 2019, pero sucumbieron ante Argentina hace tres años en el Maracaná. Mientras, el cuadro centroamericano buscará, al menos, repetir los éxitos de 2001 y 2004, cuando se clasificó para cuartos de final. Uruguay y Colombia fueron sus verdugos por aquel entonces.

Horario y dónde ver por TV el Brasil vs. Costa Rica

El partido se jugará este martes, 25 de junio, a las 03:00 horas en el SoFi Stadium de Inglewood (Los Ángeles, California). Será retransmitido a través de Movistar Plus+ (dial 7).

Historial de enfrentamientos

A lo largo de la historia, estos dos países han cruzado sus caminos en 15 ocasiones: 13 victorias para Brasil, 1 para Costa Rica y 1 empate. Ese único triunfo de los ticos se produjo en un amistoso de 1960, por 3-0.

Así finalizaron los últimos cinco encuentros:

Brasil 2-0 Costa Rica (Mundial, 2018)

Costa Rica (Mundial, 2018) Costa Rica 0-1 Brasil (Amistoso, 2015)

(Amistoso, 2015) Costa Rica 0-1 Brasil (Amistoso, 2011)

(Amistoso, 2011) Brasil 4-1 Costa Rica (Copa América, 2004)

Costa Rica (Copa América, 2004) Costa Rica 2-5 Brasil (Mundial, 2002)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Brasil llega con alguna duda. Tras el varapalo que supuso la eliminación del Mundial a manos de Croacia por penaltis, el conjunto auriverde únicamente ha ganado cinco de los trece partidos que ha disputado. De hecho, cerró el 2023 con tres derrotas consecutivas, algo muy poco habitual en los pentacampeones del mundo.

Antes de arrancar la Copa América, los de Dorival Júnior disputaron un par de duelos de preparación. Ganaron a México, 2-3, pero no pasaron del empate ante Estados Unidos, 1-1. Brasil es la selección número 4 en el ranking FIFA.

En cuanto a Costa Rica, tampoco ha vivido sus mejores meses desde que terminó la Copa del Mundo en Catar. Ha perdido 9 de sus 18 partidos y, entre medias, no pasó de cuartos de final en la Copa Oro y necesitó de una repesca para clasificarse a esta Copa América.

Los ticos no jugaron amistosos antes de desembarcar en Estados Unidos porque tenían compromisos de la clasificación para el Mundial en la zona del Norte, Centroamérica y el Caribe. Costa Rica, número 52 en el ranking FIFA, se impuso a Saint Kitts y Nevis (4-0) y Granada (0-3).

Clasificación de Brasil y Costa Rica en la Copa América

La Canarinha solamente ha caído a las primeras de cambio en dos ocasiones (1987 y 2016), al tiempo que Costa Rica ha avanzado hasta cuartos de final en dos de sus cinco intentos. Compartirán grupo con una Colombia muy peligrosa y un equipo de Paraguay que busca redimirse tras unos años de rendimiento bastante flojo.

Este es el Grupo D en la Copa América 2024:

Paraguay

Colombia

BRASIL

COSTA RICA

Pronósticos para el Brasil vs. Costa Rica

1.- Victoria de Brasil a 1.12: los de Dorival Júnior son claramente favoritos en los pronósticos. La diferencia entre ambas selecciones es abismal, por lo que el triunfo no debería entrañar demasiada dificultad para el conjunto brasileño.

2.- Más de 3,5 goles a 2.2: los dos antecedentes entre Brasil y Costa Rica en la Copa América se saldaron con goleadas: 4-1 y 5-0.

3.- Menos de 9,5 córners a 1.7: no esperamos demasiada presencia de Costa Rica en zona de ataque, por lo que el número de saques de esquina dependerá en gran medida de los que disponga Brasil.

COMBIPARTIDO

Más de 3,5 goles + Raphinha marca gol en cualquier momento + Menos de 9,5 córners a 6.5