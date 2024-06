Pronósticos Austria vs. Turquía: horario, TV, estadísticas y cuadro

Austria y Turquía protagonizarán este martes la última eliminatoria de octavos de final de la Eurocopa 2024. Un duelo que medirá al sorprendente líder del Grupo D ante el segundo clasificado del Grupo F.

El combinado austriaco busca superar su participación de la última edición y clasificarse por primera vez en su historia para cuartos de final. Por su parte, la selección de las Estrellas Crecientes tratará de estar presente entre los ocho mejores equipos de Europa 16 años después.

Horario y dónde ver el Austria vs. Turquía

El partido se celebrará este martes, 2 de julio, a partir de las 21:00 horas en el Red Bull Arena de Leipzig.

Podrás disfrutar de esta eliminatoria en abierto a través de La 1 o vía streaming desde RTVE Play.

Historial de enfrentamientos

Los últimos cinco precedentes entre estos dos conjuntos han sido de máxima igualdad, y se han resuelto con dos triunfos para cada bando y un empate.

Este será el primer partido oficial entre Austria y Turquía desde 2011, cuando empataron sin goles (0-0) en un duelo de clasificación para la Eurocopa 2012.

Estos fueron los resultados en sus enfrentamientos más recientes:

Austria 6 -1 Turquía (Partido Amistoso 2024)

-1 Turquía (Partido Amistoso 2024) Austria 1- 2 Turquía (Partido Amistoso 2016)

(Partido Amistoso 2016) Austria 2 -0 Turquía (Partido Amistoso 2012)

-0 Turquía (Partido Amistoso 2012) Austria 0-0 Turquía (Clasificación Eurocopa 2012)

Turquía 2-0 Austria (Clasificación Eurocopa 2012)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Austria llega a este partido después de ser el equipo revelación de la fase de grupos, donde clasificó como líder en un grupo con Francia y Países Bajos, dos favoritas en las apuestas al ganador de la Eurocopa 2024.

El combinado dirigido por Ralf Rangnick ha cosechado 2 victorias y 1 derrota (V-V-D) en la Eurocopa, donde acumula 6 goles a favor por 4 en contra.

En el otro lado estará Turquía, un equipo que aseguró su presencia en octavos de final como segunda clasificada gracias a vencer en la última jornada a República Checa (1-2).

Vincenzo Montella no podrá contar con su capitán para este partido, Hakan Çalhanoglu, sancionado por acumulación de tarjetas. El historial de los turcos en este torneo es idéntico al de su rival: 2 victorias y 1 derrota (V-D-V), tres partidos en los que anotaron y encajaron 5 goles.

Cuadro de Austria y Turquía

El vencedor de esta eliminatoria se medirá al ganador del Rumanía - Países Bajos.

Austria accedió a octavos de final como líder del Grupo D con 6 puntos y un balance de +2 tantos.

Por su parte, Turquía fue segunda del Grupo F con 6 puntos (+0 goles) y avanzó a la fase del K.O. 16 años después.

Pronósticos para el Austria - Turquía

