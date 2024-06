Pronósticos Argentina vs. Perú: horario, TV, estadísticas y clasificación

El Grupo A toca a su fin. Con Argentina prácticamente inamovible del primer puesto, todo se centra en quién logrará el segundo billete con destino a cuartos de final.

Para avanzar de ronda, Perú tiene que ganar obligatoriamente y esperar que Chile se imponga a Canadá o que se produzcan tablas en ese encuentro, y así podría tener los mismos puntos que alguno de los dos y acudir al desempate. El criterio para deshacer el entuerto será la diferencia de goles, aunque Canadá, Chile y Perú tiene la misma, -1. La segunda regla son los tantos a favor y, si seguimos en las mismas, habrá que acudir al cara a cara.

Leo Messi será la principal baja en Argentina, donde tampoco jugará Marcos Acuña. En Perú, Miguel Araujo no estará presente después de la tarjeta roja que vio frente a Canadá en la segunda jornada.

Horario y dónde ver por TV el Argentina vs. Perú

El partido se jugará este domingo, 30 de junio, a las 02:00 horas en el Hard Rock Stadium (Miami) y será retransmitido a través del canal Movistar Plus+ (dial 7).

Historial de enfrentamientos

Estos dos equipos se han visto las caras en 54 ocasiones: 35 victorias para Argentina, 5 para Perú y 14 empates. Los incas no ganan a la actual campeona del mundo desde 1997 y hace ocho años que no le meten un gol.

Así han finalizado los cinco encuentros más recientes:

Perú 0-2 Argentina (Clasificación para el Mundial, 2023)

(Clasificación para el Mundial, 2023) Argentina 1-0 Perú (Clasificación para el Mundial, 2021)

Perú (Clasificación para el Mundial, 2021) Perú 0-2 Argentina (Clasificación para el Mundial, 2020)

(Clasificación para el Mundial, 2020) Argentina 0-0 Perú (Clasificación para el Mundial, 2017)

Perú (Clasificación para el Mundial, 2017) Perú 2-2 Argentina (Clasificación para el Mundial, 2016)

En Copa América, el historial también favorece a la albiceleste, que suma 12 triunfos, por tres del equipo de la franja y dos empates.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Argentina ha hecho pleno de puntos. Derrotó a Canadá en su debut por 2-0 y también se impuso a Chile, 0-1, merced a un tanto de Lautaro Martínez en el minuto 88.

Los de Scaloni, que únicamente han perdido dos de sus últimos 59 compromisos, llegan con siete victorias consecutivas. El último equipo en ganarles fue Uruguay en noviembre de 2023 (0-2).

Por su parte, Perú comenzó el torneo empatando sin goles ante Chile, y todo apuntaba a que se repetiría ese mismo resultado contra Canadá, pero la expulsión de Miguel Araujo en el minuto 59 condicionó la noche. Los canadienses acabaron viendo puerta y se impusieron por 0-1.

El tropiezo en la segunda jornada de esta Copa América fue la primera derrota que cosechó el combinado de Jorge Fossati en 2024. De todas formas, los peruanos no han visto puerta en tres de sus cuatro partidos más recientes.

Clasificación de Argentina y Perú en la Copa América

Argentina ya está clasificada, y sólo un milagro la bajaría del primer puesto. Más difícil está el panorama en Perú. Los incas necesitan ganar y tener una mejor diferencia de goles que el país con el que empaten, ya sea Chile o Canadá. Eso sí, un triunfo de Canadá los manda para casa.

Así está el Grupo A:

Argentina - 6 puntos (+3) Canadá - 3 puntos (-1) Chile - 1 punto (-1) Perú - 1 punto (-1)

