Polonia vs. Países Bajos: horario, TV, estadísticas, clasificación y pronósticos

Polonia y Países Bajos abrirán fuego en el Grupo D. Los de Ronald Koeman llegan a este torneo con el objetivo, al menos, de pisar los cuartos de final, algo que no logran desde 2008. Por su parte, el combinado polaco tratará de navegar como pueda con las sensibles bajas en ataque que ha sufrido durante su gira previa de amistosos.

La ausencia más destacada en los neerlandeses es la de Frenkie de Jong, que todavía no se ha recuperado del esguince de tobillo que sufrió ante el Real Madrid en la jornada 32 de LaLiga. En el bando contrario, Polonia no podrá contar con Robert Lewandowski, ni Arkadiusz Milik, mientras que Karol Swiderski es duda. El ataque, bajo mínimos.

Horario y dónde ver por TV el Polonia vs. Países Bajos

El partido se jugará este domingo, 16 de junio, a partir de las 15:00 horas en el Volkparkstadion (Hamburgo) y será retransmitido a través de La 1 y RTVE Play.

Historial de enfrentamientos

Estos dos países se han visto las caras en un total de 19 ocasiones: 9 victorias para Países Bajos, 3 para Polonia y 7 empates. El triunfo más reciente del combinado polaco fue en mayo de 1979.

Así finalizaron los últimos cinco encuentros:

Polonia 0-2 Países Bajos (Nations League, 2022)

(Nations League, 2022) Países Bajos 2-2 Polonia (Nations League, 2022)

Polonia (Nations League, 2022) Polonia 1-2 Países Bajos (Nations League, 2020)

(Nations League, 2020) Países Bajos 1-0 Polonia (Nations League, 2020)

Polonia (Nations League, 2020) Polonia 1-2 Países Bajos (Amistoso, 2016)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Polonia no ha perdido ninguno de sus últimos siete partidos y se clasificó para esta Eurocopa a través de la repesca. Finalizó la fase de grupos en tercera posición, por debajo de Albania y República Checa, pero no le tembló el pulso a finales de marzo. Goleó a Estonia, 5-1, y se impuso por penaltis en Gales.

Los dos amistosos que ha jugado el combinado dirigido por Michal Probierz han salido caros por el número de lesionados, aunque los resultados fueron positivos: victorias por 3-1 ante Ucrania y 2-1 contra Turquía, ambas selecciones de Eurocopa. Polonia ocupa el puesto número 28 en el ranking FIFA.

Por su parte, Países Bajos ha ganado 8 de sus 10 compromisos más recientes, aunque esos dos tropiezos llegaron frente a equipos de mucho nivel como Francia y Alemania. Los neerlandeses coincidieron en la fase de clasificación con Les Bleus, ante quien perdieron en dos ocasiones, si bien eso no impidió que el elenco de Ronald Koeman lograra el billete a la Eurocopa de manera directa.

Y la gira de preparación antes de viajar a Alemania ha salido redonda para los intereses de Países Bajos, que ganó por 4-0 a Canadá e Islandia. La 'Oranje' es la selección número 7 en el ranking FIFA.

Clasificación de Polonia y Países Bajos en la Eurocopa 2024

No es el grupo de la muerte, pero cerca anda. Francia y Países Bajos son los dos candidatos para hacerse con el liderato, mientras que la lógica hace pensar que Austria y Polonia lucharán por el tercer lugar, que podría ser suficiente para colarse en octavos de final.

Así ha quedado definido el Grupo D de la EURO 2024:

POLONIA

Austria

Francia

PAÍSES BAJOS

