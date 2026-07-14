Pickford ya entra en el club de los grandes guardianes del Mundial
Jordan Pickford sigue agrandando su historia con Inglaterra. El portero inglés ha alcanzado las 18 titularidades en la Copa del Mundo, una cifra que le coloca entre los guardametas con más partidos como titular en toda la historia del torneo.
El ranking lo lidera Manuel Neuer, con 23 titularidades, seguido por Thibaut Courtois, con 21, y Hugo Lloris, con 20. Por delante de Pickford también aparece Fernando Muslera, con 19, mientras que el inglés ya iguala a nombres de enorme peso histórico como Josef Maier y Claudio Taffarel, ambos también con 18.
El dato confirma la continuidad de Pickford como uno de los grandes referentes recientes bajo palos en los Mundiales. Desde que asumió la portería inglesa, el guardameta se ha convertido en una figura fija, especialmente en torneos donde Inglaterra ha vuelto a competir con regularidad en las rondas importantes.
No siempre ha sido el portero más mediático del panorama internacional, pero sus números ya le sitúan en una lista reservada para leyendas. Estar junto a Neuer, Courtois, Lloris, Muslera, Maier o Taffarel habla de longevidad, confianza y presencia en el mayor escenario posible.
Pickford ya no es solo el portero de Inglaterra. Es también uno de los grandes guardianes de la historia mundialista.
- Giro inesperado con el futuro de Raphinha en el Barça
- Deco abrió la caja de los truenos en el Newcastle
- La carta del Barça para fichar a Julián: el Atlético necesita vender por más de 80 millones
- ¡El Arsenal aprieta para cerrar el fichaje de Julián Álvarez!
- La rajada de Bellingham contra Tuchel: 'Quizás él no sabe lo que es jugar al fútbol en estas condiciones
- El PSG le quiere hacer un 'Adeyemi' al Barça por Ferran Torres
- Noruega - Inglaterra, en directo: cuartos de final del Mundial 2026, hoy en vivo
- Incógnita Bardghji en el Barça: más de diez ofertas, charla con Flick y decisión final