Pickford ya entra en el club de los grandes guardianes del Mundial

Jordan Pickford sigue agrandando su historia con Inglaterra. El portero inglés ha alcanzado las 18 titularidades en la Copa del Mundo, una cifra que le coloca entre los guardametas con más partidos como titular en toda la historia del torneo.

El ranking lo lidera Manuel Neuer, con 23 titularidades, seguido por Thibaut Courtois, con 21, y Hugo Lloris, con 20. Por delante de Pickford también aparece Fernando Muslera, con 19, mientras que el inglés ya iguala a nombres de enorme peso histórico como Josef Maier y Claudio Taffarel, ambos también con 18.

El dato confirma la continuidad de Pickford como uno de los grandes referentes recientes bajo palos en los Mundiales. Desde que asumió la portería inglesa, el guardameta se ha convertido en una figura fija, especialmente en torneos donde Inglaterra ha vuelto a competir con regularidad en las rondas importantes.

No siempre ha sido el portero más mediático del panorama internacional, pero sus números ya le sitúan en una lista reservada para leyendas. Estar junto a Neuer, Courtois, Lloris, Muslera, Maier o Taffarel habla de longevidad, confianza y presencia en el mayor escenario posible.

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Pickford ya no es solo el portero de Inglaterra. Es también uno de los grandes guardianes de la historia mundialista.