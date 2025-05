Pedro Rodríguez es una locura

A sus 37 años, Pedro Rodríguez sigue demostrando que el talento y la inteligencia táctica no tienen fecha de caducidad. Anoche, el atacante canario firmó una actuación estelar al marcar dos goles en el empate milagroso de la Lazio frente al Parma, confirmando su papel decisivo como suplente y escribiendo una nueva página en la historia del club romano.

Pedro no fue titular, pero eso no impidió que dejara una huella imborrable en el encuentro. Entró en la segunda parte (57') con un 0-2 en el marcador y, como tantas otras veces a lo largo de su carrera, supo estar en el lugar adecuado en el momento justo. Primero con un remate certero al primer toque tras un centro raso desde la derecha, y luego con una definición de veterano, tras un pase filtrado que desarmó a la defensa parmesana. Dos goles que no solo sellaron la victoria, sino que también le permitieron romper un récord histórico en la Serie A.

Con estos tantos, Pedro se convierte en el jugador que más goles ha marcado como suplente en una sola temporada con la Lazio en la Serie A: siete. Supera así los seis que logró Tommaso Rocchi en la campaña 2008/09, un registro que había permanecido intacto durante más de una década. La cifra adquiere aún más valor si se considera el contexto: Pedro no es un revulsivo ocasional, sino un arma estratégica que Marco Baroni utiliza con inteligencia en los momentos clave.

Desde que llegó a la Lazio en 2021, procedente de la Roma en una de las transferencias más sorprendentes del Calcio reciente, Pedro ha aportado experiencia, goles y polivalencia. Pero ha sido en esta temporada donde ha refinado su rol como especialista de las segundas partes. Su visión de juego, su lectura del ritmo del partido y su capacidad para encontrar espacios en defensas desgastadas lo convierten en un recurso letal.

Pedro, campeón del mundo con España en 2010 y parte esencial del Barça de Guardiola que maravilló al mundo, ha sabido reinventarse lejos de los focos de LaLiga y la Premier League. Su compromiso y profesionalismo han sido clave en un vestuario joven, y sus goles están ayudando a la Lazio a mantenerse en la pelea por los puestos europeos. Todavía están vivos en la pelea.