Pedri, líder en todo

Pedri está de dulce y cualquier aficionado culé que haya estado pendiente de sus encuentros esta temporada estará de acuerdo en que, si no es el 'MVP' hasta este parón, está muy cerca. Las lesiones le hicieron pasar por un bache difícil y ser víctima de algunas críticas, pero se ha hecho más fuerte.

"Cuando tienes muchas lesiones, psicológicamente afecta. Sobre todo por la gente, lo que dicen. Las críticas siempre llegan y empiezan a decir que si sales de fiesta, que si no te cuidas, esas cosas. Lo único que quieres es jugar al fútbol y cuando no puedes, es muy complicado", explicó en una entrevista reciente en 'RAC 1'. Pedri ha dado con la tecla y el tiempo así lo ha demostrado: esta temporada suma ya 5 goles y 7 asistencias, superando los números de la pasada campaña (4 y 5), aunque su mejora no se mide solo de cara a portería.

Según datos de 'Opta', tal es la incidencia del canario en el juego del conjunto azulgrana que es el futbolista número uno en el ranking de tres valores del juego respecto a todos los futbolistas de LaLiga. Es el jugador con más pases totales y completados en campo contrario, pases totales y completados que finalizan en el último tercio y recuperaciones totales y en campo contrario.

Un 'pulpo' en toda regla. Cada balón que pasa por sus pies mejora repentinamente, y no negocia ningún esfuerzo para que el equipo tenga siempre la posesión en su dominio. Flick le ha insistido en la necesidad de multiplicar sus acciones defensivas, y lo ha notado muchísimo en esta mejora tan evidente. No es casualidad que se hable de él como posible candidato al Balón de Oro, aunque se lo tome con naturalidad: "Es muy bonito que valoren tu trabajo, prefiero quedarme con ganar títulos para el club. Ya es un sueño estar entre los nominados", dijo a 'RAC 1'.