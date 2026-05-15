Oklahoma City Thunder está reventando la historia: 8-0 en playoffs y un dato que nadie había logrado jamás

Los Oklahoma City Thunder están firmando unos playoffs que ya entran en el terreno de lo histórico. Tras sus primeros ocho partidos en esta postemporada, el equipo de Mark Daigneault presenta un 8-0 impecable, un +16,6 de margen medio de anotación y un 50,9% en tiros de campo. La combinación de esos tres datos no la había logrado ningún equipo en la historia de la NBA en sus primeros ocho encuentros de una racha de playoffs.

El contexto hace que el dato pese todavía más: OKC no solo está ganando, está dominando. Primero barrió su serie de primera ronda y después repitió barrida en semifinales ante unos Lakers combativos, cerrando el pase con un 115-110 en el cuarto partido y manteniendo el invicto en estos playoffs.

La clave está en que el Thunder está imponiendo su identidad por varias vías a la vez. El equipo corre cuando puede, pero también sabe jugar en estático; castiga con la precisión exterior, pero también con presencia y segundas opciones; y, sobre todo, tiene una regularidad ofensiva que se refleja en ese 50,9% de acierto. Y cuando a esa eficiencia le sumas un ritmo de victorias con un +16,6 de diferencial, la lectura es clara: no se trata de partidos apretados que caen de cara, sino de un equipo que está rompiendo a sus rivales por tramos.

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Con el Oeste ya en el horizonte de las finales de conferencia, el mensaje que deja este arranque perfecto es uno: el campeón no solo sigue vivo, está marcando territorio. Y cuando los números te colocan en un club en el que no ha entrado nadie antes, lo de “candidato” se queda corto: OKC juega como si la historia estuviera esperando su firma.