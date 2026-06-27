Ochoa agranda su leyenda

Hay futbolistas que dejan huella por sus títulos, otros por sus estadísticas y algunos por su capacidad para mantenerse en la élite durante décadas. Guillermo Ochoa pertenece a este último grupo. El portero mexicano volvió a escribir una página en la historia de su selección al convertirse en el jugador de más edad en disputar un partido de la Copa del Mundo con México.

Con 40 años y 346 días, el guardameta superó el récord que hasta ahora ostentaba Rafa Márquez, quien jugó frente a Brasil en el Mundial de Rusia 2018 con 39 años y 139 días. Una marca que refleja tanto la longevidad de Ochoa como su importancia dentro del combinado nacional. Lejos de asumir un papel testimonial, el portero continúa siendo una figura respetada dentro del vestuario mexicano. Su experiencia, liderazgo y conocimiento de la competición le han permitido mantenerse como una referencia para varias generaciones de futbolistas que han pasado por la selección durante los últimos años.

La carrera de Ochoa está íntimamente ligada a los Mundiales. Desde que sorprendiera al mundo con sus actuaciones bajo palos, especialmente en la edición de Brasil 2014, el arquero ha sido protagonista habitual en las grandes citas internacionales. Sus intervenciones ante selecciones como Brasil, Alemania o Francia forman parte de algunos de los recuerdos más icónicos del fútbol mexicano en las últimas décadas.

El nuevo récord llega además en un momento importante para México dentro del torneo. Con el equipo compitiendo por avanzar en la competición, la presencia de un futbolista con tanta experiencia supone un activo valioso tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su figura representa un puente entre distintas generaciones y una muestra de la evolución que ha vivido el fútbol mexicano en los últimos años.

Superar una marca que pertenecía a una leyenda como Rafa Márquez no es un dato menor. Ambos representan dos de las carreras más exitosas que ha dado el fútbol mexicano, aunque desde posiciones muy diferentes. Márquez fue el gran líder defensivo de su generación; Ochoa, el guardián que ha sostenido a la selección en innumerables momentos de dificultad.

A sus 40 años, el portero demuestra que la edad no siempre es una barrera cuando se mantienen la preparación, el compromiso y el nivel competitivo. Su presencia en este Mundial no solo amplía su legado personal, sino que también le permite seguir sumando capítulos a una de las trayectorias más admiradas de la historia reciente del fútbol mexicano.

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Porque más allá de los récords, Guillermo Ochoa ya ocupa un lugar privilegiado en la memoria de los aficionados. Y ahora, además, también tiene el honor de ser el jugador más veterano que ha vestido la camiseta de México en una Copa del Mundo.