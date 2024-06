Los números encumbran a Luka Doncic: ¿el mejor jugador en la historia de los playoffs?

"No hice lo suficiente", fue una de las frases que pronunció Luka Doncic en la comparecencia de prensa después de caer en el quinto y último partido de las Finales ante los Boston Celtics, que ya presumen de ser el equipo más laureado de la NBA con 18 anillos.

Doncic se ha dejado todo lo que tenía por intentar conseguir el primer título de su carrera en Estados Unidos. Una lesión de rodilla le ha perjudicado durante buena parte de los playoffs, hasta tal punto que aseguró que, si ese percance se hubiera producido en medio de la temporada regular, habría parado para tomarse un descanso.

Pese a los problemas físicos, el base esloveno de los Dallas Mavericks se ha convertido en el primer jugador en la historia de la NBA que lidera los playoffs en puntos, rebotes, asistencias y robos de balón.

Sólo faltó la guinda del pastel

No cabe la menor duda que Doncic traspasaría sus fabulosas estadísticas por un anillo, pero la cosa no funciona así. De todas formas, el exjugador del Real Madrid no se puede recriminar nada en lo personal, pues su esfuerzo ha sido encomiable, y así lo demuestran sus números a lo largo de estos playoffs. Nadie le ha superado en los siguientes apartados:

Puntos: 635

Rebotes: 208

Asistencias: 178

Robos: 41

Destaca también que, en anotación, el segundo lugar lo ocupa Kyrie Irving con 487 puntos, mientras que Jayson Tatum completa el podio con 475. En asistencias, el máximo perseguidor de Doncic firmó 55 menos, mientras que el esloveno logró robar 17 balones más que el segundo en la lista. Una locura.

No obstante, para crecer también hay que aprender de los errores, y no es oro todo lo que reluce para Luka Doncic. El de Liubliana acabó los playoffs con 90 pérdidas de balón... ¡¡38 más que cualquier otro jugador!! Además, su porcentaje desde el tiro libre fue muy mediocre. Finalizó con un 76,5 % de acierto, ligeramente por debajo de su marca en temporada regular.

De todas formas, sus números en las Finales también son para enmarcar. Nadie le superó en puntos por partido (29,2), rebotes (8,8) y robos de balón (2,6), mientras que fue el segundo que más asistencias repartió con un promedio de 5,6. De esta manera, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en lograr una línea de 25/5/5/2 en unas Finales.

Michael Jordan, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain... y Luka Doncic

Los primeros pasos de Luka Doncic en los playoffs de la NBA fueron cortitos. Perdió en primera ronda de 2020 y 2021, ambas ocasiones frente a Los Angeles Clippers, pero la franquicia encontró el camino para seguir creciendo. En 2022, Dallas alcanzó las Finales de Conferencia, donde los Golden State Warriors -posteriores campeones- se convirtieron en verdugos tras imponerse en cinco encuentros. El conjunto tejano pegó un bajón importante en la siguiente temporada, cuando no entraron en playoffs y fueron multados por dejarse perder para obtener un puesto más privilegiado de cara al draft.

Pero 2023 ha visto resurgir a estos Dallas Mavericks que persiguen su primer anillo desde 2011 y el segundo de su historia. Luka Doncic será fundamental en ese camino. Tal es su importancia dentro de la cancha, que Doncic se ha convertido en el cuarto jugador que más puntos ha anotado a lo largo de sus 50 primeros partidos en los playoffs de la NBA:

Michael Jordan - 1.814 Elgin Baylor - 1.675 Wilt Chamberlain - 1.647 LUKA DONCIC - 1.546

Pero todo esto acaba en agua de borrajas cuando el objetivo final no se consigue. Los Mavs han terminado acertando con el fichaje de Kyrie Irving, aunque eso no parece suficiente para ser el mejor equipo de la NBA. Sin embargo, Luka Doncic tiene solamente 25 años y ni siquiera está en el ecuador de su carrera, por lo que Dallas está a tiempo de buscar las mejores piezas que encajen en un puzle cada vez más cerca de ser completado.